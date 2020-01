Museu da Cidade recebe visita de crianças e adolescentes

Manaus- A primeira edição do projeto “Uma Tarde no Museu” de 2020 levou 17 crianças do Lar Batista Janell Doylle ao Museu da Cidade de Manaus , um dos principais espaços culturais da capital. Idealizada pela presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, a iniciativa foi criada no ano passado e, desde então, já beneficiou centenas de crianças, jovens e grupos da terceira idade de bairros periféricos, em situação de vulnerabilidade ou atendidos por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos.

Há 24 anos o Lar Batista Janell Doylle atua na assistência a crianças, adolescentes e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Profissionais do abrigo também acompanharam a visita. Ellen Mendonça, fonoaudióloga da instituição, destaca a importância da realização de atividades externas para os acolhidos.

Renato Oliveira, de 12 anos, era um dos mais curiosos do grupo e demonstrou entusiasmo desde o início da visita. “É muito legal saber das coisas do nosso passado e a sala que eu mais gostei foi a que mostrou as pessoas nas paredes”, declara.

Renato refere-se à sala “Banhos de Origens”, que utiliza telões e projeções para exibir depoimentos de oito moradores da cidade, de diferentes origens, que se misturam nas águas do rio Negro.

O administrador do Museu, Leonardo Novelino, celebra a realização do projeto em 2020. "Esse é um projeto de continuidade, então é mais um ano em que podemos ver os frutos do que foi plantado há alguns anos. É um prazer poder receber a visita dessas excursões e seguir colaborando com a Prefeitura de Manaus. E, além da importância social, essa parceria permite que o Museu possa medir a qualidade do trabalho que vem sendo realizado, para melhorá-lo ainda mais", afirma.

O Museu da Cidade está aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, com última visita iniciando às 16h20, e está localizado em frente à praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus.

*Com informações da assessoria