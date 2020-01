Férias: espetáculo infantil é apresentado no parque Cidade da Criança

O parque segue sendo opção para atividades de lazer durante as férias | Foto: Gabriel Andrade/Semjel

Manaus - Durante o mês de janeiro, uma programação especial foi preparada pela Prefeitura de Manaus para o parque Cidade da Criança. Dessa forma, diversas atividades, incluindo o espetáculo teatral “A Maravilhosa História do Sapo Tarô Bequê”, serão realizadas neste final de semana, 18 e 19/1, de 14h às 20h, no parque da Criança, Aleixo, zona Centro-Sul.

O espetáculo conta a saga do Sapo Tarô Bequê, que deseja ser gente e para se manter assim terá de lutar e enfrentar os maiores desafios em busca do fogo que representa a sabedoria. A saga será interpretada por alunos de teatro do espaço cultural Suanam.

A programação contará ainda com atividades variadas, como show musical, pintura facial, leitura de histórias, tirolesa, oficinas de colagem e origami, gincana pedagógica, bingo educativo e muito mais.

Confira a programação completa

Dia 18 (sábado)

15h às 16h – Show musical

15h às 16h – Pinturinha facial

16h às 17h – Contação de história + oficina de origami

17h às 18h – Espetáculo “Sapo Tarô Bequê”

18h às 19h - Brincadeiras

Dia 19 (domingo)

15h às 16h – Show musical

15h às 16h30 - Tirolesa

16h às 17h – Contação de história + oficina de colagem

16h às 17h – Gincana pedagógica baby

17h às 18h – Gincana pedagógica infantojuvenil

18h às 19h – Bingo educativo

*Com informações da assessoria