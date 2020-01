Último dia da exposição de carros antigos no ViaNorte

Manaus- Os fãs de carros antigos de colecionadores têm até esta sexta-feira (17) para curtir a exposição gratuita de relíquias da indústria brasileira de automóveis, com destaques para fuscas dos anos 60, no shopping Manaus ViaNorte, Avenida Arquiteto José Humberto Rodrigues, Nova Cidade.

A exposição celebra ainda o Dia Nacional do Fusca, que acontece no 20 de janeiro. Os carros estão expostos para visitação pública nos dois pisos do centro de compras, das 10h às 22h. São modelos das marcas Volkswagen, Ford, Chevrolet, entre outras, fabricados desde 1953 até 1995. Todos são originais e pertencem a vários clubes de automobilismo, que se uniram para a exposição.

A exposição celebra ainda o Dia Nacional do Fusca, que acontece no 20 de janeiro | Foto: Divulgação

Segundo o vice-presidente do Fusca Clube de Manaus, Thiago Guimarães, alguns fuscas são do início dos anos 60, outros da década de 80 e 90. O clube manauara foi fundado há quatro anos e atualmente possui mais de 60 associados que se reúnem de quinzenalmente.

O Clube de Carros Antigos do Amazonas também participa do evento com algumas raridades da indústria automotiva brasileira como exemplares de uma Variant ano 70, Ford Landau 83, Kombi 74, Chevette DL 92, Opala de luxo, Parati Surf, Caravan 77, Karmann Ghia 66, Brasília, Omega 2.0GLS 93.

*Com informações da assessoria