Dia Nacional do Fusca é celebrado com exposição neste domingo no Largo

Manaus - Em alusão à data comemorativa do carro mais querido pelos brasileiros, o Fusca Clube de Manaus realiza a exposição “Dia Nacional do Fusca” na manhã deste domingo (19), no Largo São Sebastião, ao lado do Teatro Amazonas, no Centro Histórico de Manaus. A exposição acontece a partir das 8h e segue até as 12h.

O evento é em parceria com outros clubes de carros antigos. A exposição também comemora os quatros anos de existência do clube.

A programação conta com a exposição de mais de 150 modelos antigos, dentre eles fuscas, chevettes, opalas, omegas e outros. Os amantes que levarem carros antigos ainda poderão participar de um sorteio de brindes, segundo o vice-presidente do clube, Thiago Guimarães

“O fusca vai além de uma paixão nacional e sim uma paixão mundial. Neste dia estaremos esperando todos para celebrar esta data, com várias atrações e clubes convidados. As pessoas que levarem seus carros antigos vão participar de sorteios de prêmios como cera para limpeza de carros e troca de óleo”, comentou Thiago.

Além de fuscas, serão expostos outros modelos de carros antigos | Foto: Divulgação

Além do Fusca Clube de Manaus, o evento é realizado em parceria com os clubes: Chevetteiros Manaus, Muscle Ccar, Quadrados Oficial, Clube do carro antigo, clube das brutas, opala clube, jeepeiros off road manaus, oldfusca , volksmanaus, omega clube, pole garagem, fuscaria am e garagem 92

O fusca

Apesar de ter sido criado na Alemanha, o Fusca virou o “xodó” de muitos motoristas brasileiros, graças ao seu formato simpático e resistência fora do comum. O Fusca foi o primeiro modelo de automóvel fabricado pela companhia alemã Volkswagen. Foi o carro mais vendido no mundo, ultrapassando, em 1972, o recorde que pertencia até então ao Ford Modelo T, de origem estadunidense

O primeiro modelo bi-diesel, da década de 40, ficou para a história por ser segmentado. O último modelo do VW Sedan (nome que o veículo recebeu no México) foi lá produzido em 2003. Ele era parte de uma edição comemorativa chamada Última Edición, limitada a três mil carros.

O último exemplar marcou o fim da longa produção de 65 anos do Fusca, durante a qual foram fabricadas 21.529.464 unidades, números que fazem dele o modelo único mais produzido do mundo em todos os tempos.

Os frequentadores que levarem carros antigos concorrerão a sorteio de brindes | Foto: Divulgação

O clube

É com essa admiração pelo modelo alemão que amantes do automóvel resolveram se unir para fundar o “Fusca Clube de Manaus” no dia 20 de janeiro de 2016. Data que coincidentemente é comemorado o “Dia Nacional do Fusca”.

Segundo o atual presidente do clube, Climário Filho, o objetivo não é criar uma associação, mas sim expor os incríveis modelos que hoje são raridade e fomentar o clima de harmonia entre as pessoas que tem o amor pelo modelo de automóvel em comum.

“O nosso clube tem como objetivo fazer com que todos que tem seu fusca, seja ele deixado pelos pais e avós, tragam o modelo mais querido pelos brasileiros para expor, passear e fazer novas amizades”, comentou o presidente.

Além de Climário Filho como presidente, a diretoria do Fusca Clube é composta por Thiago vice-presidente; Fábio Albuquerque na direção administrativa; Ricardo Borsa como diretor social. Jucem Rodrigues na comunicação e marketing. Sidney Pirangi como diretor financeiro e Kennedy Jacaúna na direção comercial.

Serviço:

O que: Dia Nacional do Fusca em Manaus

Quando: Domingo (19)

Horário: Das 8h às 12h

Onde: Largo São Sebastião, ao lado do Teatro Amazonas, no Centro Histórico de Manaus

Acesso: Gratuito.