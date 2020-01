Caprichoso lança toadas e anuncia Chico da Silva na arena em 2020

Na noite de sábado (18), em Parintins, o Boi Bumbá Caprichoso apresentou à nação azul 16 toadas das 22 que farão parte do álbum 2020. Também foi apresentada a toada ‘O amor está no ar’, composição de Chico da Silva, que fará parte da apresentação de arena, mas não estará no álbum oficial.

A informação foi repassada pelo presidente do Conselho de Artes do boi azul, Erick Nakanome. Em meio a muitas alfinetadas ao boi ‘contrário’ (o Garantido), o presidente do Caprichoso, Jender Lobato, anunciou o lançamento do álbum 2020 para o dia 28 de março, em Parintins, e também a gravação Ao Vivo de um álbum só com toadas de galera, no mês de abril.

A grande surpresa da noite ficou com o anúncio do cantor e compositor Chico da Silva, que voltou neste ano a ser parte do quadro de compositores do Caprichoso, a convite do presidente. Em um vídeo, Chico anunciou que um de seus maiores sucessos, a toada ‘O amor está no ar’, muitas vezes requerida pelo Boi Garantido, agora oficialmente é do Caprichoso.

Chico da Silva também estará presente no álbum 2020, com a composição ‘Chama Azul’.

As toadas apresentadas foram:

Galera

1. POVO CAPRICHOSO

2. É AMOR, AMOR

3. A ESTRELA QUE IMPERA

4. SENTIMENTOS

5. POVO DA FRANCESA

6. A CHAMA AZUL

7. ENERGIA INCOMPARÁVEL

8. RIO DE ALEGRIA

9. ARTILHARIA AZULADA

10. ALMA AZUL E BRANCA

Estratégicas

11. SENTINELA DA FLORESTA

12. A BATALHA DOS 3 EXÉRCITOS

13. DIREITOS DA TERRA

14. TERRA: NOSSO CORPO NOSSO ESPÍRITO

15. MARIA FUMAÇA

16. GUARDIÃS

O TEMA 2020

Ainda em 2019, o Caprichoso apresentou a seus torcedores o tema: ‘Terra, nosso corpo, nosso espírito’, que norteará toda a sua apresentação na arena do bumbódromo em 2020. E causou muita expectativa e especulação dos mais inteirados sobre a cultura bovina, sobre a forma que a temática seria desenvolvida.

O Caprichoso trará surpresas em 2020 | Foto: Arquivo/Ione Moreno





Toadas como: ‘Terra, nosso corpo, nosso espírito’, toada que traz o tema do ano, e ‘Guardiãs’ que traz em seus versos a famigerada frase: ‘Ninguém solta a mão de ninguém’, mostra como o boi azul abraça causas atuais e das chamadas minorias.

O Boi Caprichoso já disponibilizou as toadas apresentadas para download.

• Link para baixar faixa a faixa.

https://app.box.com/s/aihwjvlhqyv961u7qwy1yh2lvjf80zor

• Link para baixar pasta zipada de toadas.

https://app.box.com/s/zkv4d02p1tvx58g46ikb2f88ko6mw6yf