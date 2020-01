Emoção retratada em música: conheça Guilherme Bonates

Manaus - “Eu quero cantar o que eu sinto, o que eu sou. Às vezes a gente passa por momentos difíceis. Achamos que não estamos sendo ouvidos. Quero que as pessoas sintam e se identifiquem com o que pretendo mostrar”. Esse é o mantra que rege as composições do jovem cantor amazonense Guilherme Bonates dos Santos, de apenas 21 anos.

Questionado sobre qual seria o seu estilo musical, Guilherme afirma que não se prende a um gênero musical.

“É como se eu pegasse tudo que eu escuto, estudo e adquiro para mim, misturasse no liquidificador e saísse o que eu sou. A ideia é falar o que penso. Eu me desafio a escrever sobre assuntos que vão de pequenos estresses na espera em uma parada de ônibus a letras que falam sobre a depressão. Posso cantar rock, samba ou músicas mais melancólicas”, definiu o amazonense

O single chamado T.O.P.V.M.N.T.V.D.V (Todos Olham Pra Você, Mas Ninguém Te Vê De Verdade), lançado em todas as plataformas musicais, vem fazendo sucesso. Guilherme conta que escreveu esta canção em um período onde sofreu dificuldades em relação à saúde.

“Eu me apresento em vários lugares à noite. Em um dos meus shows, dois dias antes do aniversário do meu pai, eu senti dores muito fortes no abdômen. Fui para o hospital e lá fui diagnosticado com apendicite. Foi algo que me abalou profundamente. Eu quase morri. E foi neste período muito sombrio da minha vida que eu compus algumas canções. Eu percebi que existiam pessoas que não se importam contigo, não possuem um pingo de empatia”, comentou Guilherme.

O amazonense quer passar emoção por meio da música | Foto: Leonardo Mota

Além disso, Guilherme afirma que a canção composta teve influências da obra literária “A Metamorfose” do grande escritor romancista alemão Franz Kafka. A obra narra a história de um homem que misteriosamente amanhece com o corpo transformado em um inseto gigante, assemelhando-se a uma barata. O protagonista se vê totalmente abandonado pelos amigos, familiares e colegas de trabalho. Após esse episódio, ele é demitido, rejeitado pela família e a única companhia é a dele mesmo.

“A letra fala muito sobre essa solidão que eu sentia na época em que estava passando pelo tratamento de apendicite. Eu olhava para as pessoas que estavam na minha frente, mas eu sentia que elas não me enxergavam de verdade, não prestavam atenção em mim. Inclusive, estamos trabalhando para que o meu primeiro videoclipe, que vai ser desse single, possa demonstrar o que eu senti, para que as pessoas que passaram por situações semelhantes possam se identificar”, ressaltou o cantor.

Carreira

É quase unânime na vida de todo artista que a vocação despertou durante a infância. E, na vida do jovem amazonense, não foi diferente. Guilherme explica que, desde criança, sempre esteve próximo do ramo musical.

“Meu pai sempre esteve ligado ao ministério de louvor da igreja. Eu ficava muito próximo dos músicos e instrumentos. Lembro de ficar olhando para o violão, a guitarra e admirando o ato de tocar música. Aos 10 anos de idade, eu já escrevia alguns poemas nas aulas de português. E, aos 11 anos, comecei a aprender a tocar violão e a musicalizar minhas composições, ainda que com pouca maturidade”, confessou Guilherme.

O cantor quer que as pessoas sejam tocadas pela música dele | Foto: Leonardo Mota

“Prefácio”

O cantor aproveitou o momento para contar que está trabalhando junto com o produtor musical para lançar, entre os meses de março e abril, o seu primeiro EP, intitulado “Prefácio”.

“Eu acredito que vai servir como uma introdução do que eu quero ser e do que eu quero mostrar sem estereótipos e sem censuras. Às vezes, profundo demais, às vezes raso. É como todo ser humano é. Temos variáveis e vários humores. Neste EP, falo sobre amor, sobre empatia, a lua, dificuldades, fases boas. Em cada música, vai ser possível ver um estilo totalmente diferente do outro. Mas, dentro de uma roupagem com letras que toquem o que as pessoas precisam ouvir”, explicou Guilherme.

O EP ainda está em fase produção, mas Guilherme contou com exclusividade ao EM TEMPO que contará com as faixas “O Mar”, “Lua”, “Naide”, “Sailor” e o single já lançado “T.O.P.V.M.N.T.V.D.V”.

“Eu quero falar sobre o que sinto sobre as determinadas situações em que vivi. A faixa ‘Naide’, por exemplo, é uma canção em homenagem a minha tia que faleceu sete anos atrás. Eu quis imortalizá-la em uma música que peguei algo fúnebre e transformei em algo irônico. Outra faixa é ‘Sailor’, a única música em inglês, pois trata sobre um assunto muito delicado para mim que preferi falar subliminarmente em outro idioma”, contou o jovem.

Guilherme está produzindo um EP | Foto: Leonardo Mota

Guilherme aproveitou o momento para falar que o cenário artístico amazonense é muito rico, e que poucas pessoas reconhecem o talento que existe na região.

“Eu almejo crescer no cenário musical. Aqui no Brasil, e principalmente no Amazonas, é algo desafiador. Eu espero que o público reconheça os talentos que têm aqui. O nosso Estado tem grandes artistas que o próprio Amazonas ainda não ouviu. Os artistas deveriam se unir mais para fortalecer o movimento artístico amazonense”, finalizou.