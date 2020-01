PSC promove sarau com palestras e música em alusão ao 'Janeiro Branco'

Os participantes poderão esclarecer dúvidas sobre formas de manter o bem-estar | Foto: Divulgação

Manuas- Integrantes dos diretórios estadual e municipal do Partido Social Cristão (PSC) Jovem no Amazonas e Manaus, respectivamente, irão realizar na capital, no próximo sábado (25), o 1° Sarau Cultural em alusão à campanha Janeiro Branco, que tem como principal objetivo discutir a saúde mental.

O evento irá ocorrer na sede do partido no Estado, Conjunto Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A programação terá início às 16h, com a apresentação dos representantes do PSC Jovem no Amazonas.

Logo em seguida, irá ocorrer uma roda de conversa com a professora

Nívea Carvalho, docente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no programa Jovem Aprendiz. Pós-graduada em Empreendedorismo e Inovação, Nívea pretende orientar os jovens sobre formas de ingressar no mercado de trabalho e se destacar, em meio a um cenário tão competitivo.

Na sequência, irá acontecer a palestra sobre promoção da saúde mental de jovens em um mundo de mudanças, que será ministrada pela psicóloga Luziane Vitoriano da Costa. No local, os participantes poderão esclarecer dúvidas sobre formas de manter o bem-estar físico e emocional.

Durante os intervalos, um DJ ficará responsável em animar o público. O músico Daniel Lima, vocalista da banda Essence, é uma das atrações já confirmadas do sarau. No repertório, muito rock nacional. Ainda como parte do evento, será oferecido, gratuitamente, lanche aos participantes.

Para a vice-presidente nacional do PSC Jovem e presidente estadual do PSC Jovem no Amazonas, Alessandra Castro, a iniciativa busca levar orientação, entretenimento e conhecimento aos jovens.

