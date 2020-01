‘Parasita’ e ‘Bacurau’ são reexibidos no cinema do Casarão de Ideias

Manaus - Os amantes da sétima arte em Manaus terão mais uma chance para conferir os filmes “Parasita” e “Bacurau” durante sessões especiais de reexibição na sala de cinema do Casarão de Ideias, localizado na rua Barroso, no centro histórico da capital amazonense, nesta quarta-feira (22).

Com a contagem regressiva para a premiação da 92ª edição do Oscar chegando ao fim, muitas pessoas estão à procura de onde assistir pelo menos todos os indicados a melhor filme. Muitos destes longas já foram exibidos nos cinemas antes do anúncio oficial dos concorrentes ao Oscar. Então, não perde tempo e corre para comprar os ingressos e assistir esses dois grandes sucessos no Casarão de Ideias.

Cotado ao Oscar

Parasita se tornou um dos grandes destaques do Oscar 2020. O filme de Bong Joon-Ho foi indicado em seis categorias, incluindo as três mais importantes: melhor filme, melhor direção e melhor roteiro original.

O longa também foi indicado a melhor filme internacional (antiga categoria de melhor filme estrangeiro), melhor direção de arte e melhor edição. O filme, aliás, é o primeiro longo sul-coreano na história a ser indicado às categorias principais do Oscar.

As únicas outras vezes em que filmes do país receberam quaisquer indicações foram em 2004 e 2014, com os curtas de animação Birthday Boy e Adam and Dog.

No último domingo (19), “Parasita” foi o vencedor do prêmio Screen Actors Guild (SAG). Os vencedores deste sindicato são vistos como um indicador de sucesso no Oscar, porque os atores formam o maior grupo de votação na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Oscar).

Última chance

Considerado um dos maiores filmes brasileiros lançados no ano de 2019, “Bacurau”, dirigido pelos cineastas Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, tem última sessão de reexibição no Casarão de Ideias. Segundo o diretor do espaço cultural, João Fernandes, o longa-metragem foi o que teve maior repercussão no cinema, ficando mais de dez semanas em cartaz com todas as sessões lotadas.

Bacurau não foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar, mas durante sua exibição internacional conquistou diversos prêmios, incluindo a “Palma de Ouro” no Festival de Cannes – considerado um dos maiores festivais de cinema do mundo.

Os interessados em conferir os filmes poderão adquirir os ingressos na bilheteria do Casarão. “Parasita” será exibido às 14h30 e “Bacurau” será exibido às 17h.