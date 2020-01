Geraldo Azevedo abre temporada de shows no Teatro Amazonas

Manaus - Com os clássicos “Dia Branco”, “Moça Bonita” e “Táxi Lunar” garantidos no repertório, Geraldo Azevedo desembarca em Manaus com o novo projeto “Solo Contigo”. A apresentação marcada para acontecer no dia 1º de fevereiro, abre a temporada de shows no Teatro Amazonas, localizado no Centro de Manaus, a partir das 20h.

Intimista e delicada, a apresentação de “Solo contigo” tem um clima aconchegante, envolvente e emociona a plateia com seu repertório variado, onde não falta espaço para os grandes sucessos e músicas inéditas de Geraldo Azevedo.

“Solo Contigo”, que resultou em um CD e no quarto DVD, é o primeiro registro solo de voz e violão do cantor, considerado um dos maiores artistas da música popular brasileira.

No palco, Geraldo Azevedo irá passear por mais de cinco décadas de canções, incluindo “Amor Antigramático”, composta a partir de um poema de Mário Lago, e “Estácio, Eu e Você”, que homenageia o cantor Luiz Melodia. Também não ficam de fora do show músicas como “Bicho de Sete Cabeças”, “Dia Branco” e “Táxi Lunar” (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Alceu Valença).

Geraldo promete revisitar vários clássicos de sua carreira | Foto: Divulgação

A discografia de Azevedo, ao longo de seus 52 anos de carreira, traz 23 álbuns, entre trabalhos–solo e parcerias de sucessos, como em O Grande Encontro (1, 2, 3 e 4), ao lado de Alceu Valença, Elba Ramalho e Zé Ramalho, e em Cantoria (1 e 2), com Elomar, Xangai e Vital Farias.

O Portal EM TEMPO conversou com o artista que falou sobre a realização do projeto e sobre o show em Manaus.

EM TEMPO - O relacionamento com a música começou cedo. Nestes mais de 50 anos de carreira, qual o momento mais marcante em sua memória?

Geraldo Azevedo - São muitos momentos marcantes, mas os com minha mãe são bem fortes. Primeiro, em Jatobá, ainda criança, em torno de toda a família. Minha mãe sempre cantando, fazendo suas novenas. Também lembro do dia em que entramos juntos no estúdio e ela gravou uma música minha, “Natureza Viva”. Foi realmente um dia muito especial.

EM TEMPO - Em entrevistas, você afirmou que o violão foi o instrumento que o salvou durante a Ditadura Militar. Como foi viver essa época em que muitos artistas sofreram represálias por expressar suas opiniões?

G.A - Foi um tempo duro, mas também de um grande florescimento. O violão foi meu companheiro durante as duas prisões. Foi durante esse processo que tive certeza de que a música seria o meu caminho. Saí com muita vontade de criar e mostrar o meu trabalho ao Brasil.

O cantor contou dos projetos futuros para 2020 | Foto: Divulgação

EM TEMPO - Junto com Alceu Valença, Elba Ramalho e Zé Ramalho vocês formaram o “Grande Encontro” sendo bem recebido pelo público brasileiro. Há a possibilidade de retorno do grupo?

G.A - Em 2016, lançamos a quarta edição do projeto, em celebração aos 20 anos desde a criação. Alceu, Elba e eu registramos nosso reencontro em um DVD ao vivo e depois saímos em turnê pelas cinco regiões do Brasil. Fomos também a Portugal. Seguimos em turnê em 2020.

EM TEMPO - Você é considerado um dos grandes artistas dos cinquenta anos no Brasil, servindo de inspiração para muitos amazonenses que ingressaram na música. Como você recebe o carinho e a inspiração dos manauaras?

G.A - Com o coração aberto e muito grato. É uma honra ser inspiração para outros artistas. Um grande abraço para todos os manauaras.

Geraldo tem mais de 50 anos de carreira como cantor | Foto: Divulgação

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos nas Centrais Alô, localizadas no Amazonas Shopping, Manauara Shopping e no Sumaúma Shopping, além do site: www.aloingressos.com.br