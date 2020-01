Cia 'Apareceu a Margarida' faz apresentação única em Manaus na sexta

Manaus- Uma das poucas peças estreadas no circuito amazonense de 2019 , a tragicomédia da Cia. de Teatro Apareceu a Margarida ‘Ambrozhya e o Phantasma da Arte’ retorna com acesso gratuito nesta sexta-feira (24), às 19h, no Teatro da Instalação, no Centro. A obra escrita por Sérgio Cardoso, com direção de Douglas Rodrigues, chega à sua 12ª apresentação, devido à aprovação no Edital Amazonas Cênico 2019.

A equipe de ‘Ambrozhya’ traz artistas de renome do teatro local, além de Cardoso, Rodrigues e Guerrero, como Geraldo Langbeck, Paulo Altallegre, Thais Vasconcelos, Luso Neto, Karol Medeiros, Israel Castro, Taiara Guedes e Dione Maciel. O espetáculo, de 75 minutos, é uma crítica social e política do início dos anos 20, do século XX, sobre os fazeres culturais. Escrita em 1981, a obra conta a história de uma família a partir de 1918, em uma cidade abandonada, Lazone, que após uma crise, tenta sobreviver financeiramente por meio da promoção de espetáculos artísticos.

A trama se desenrola após o quadro de um pintor lazonense Leone Castomante ser vendido por 100 mil libras em uma casa de leilões, na cidade de Londres. Sabendo dessa informação, a família promove um evento para celebrar os 20 anos do desaparecimento inexplicável do pintor, que é o fantasma da arte que paira sobre Lazone. “Ambrozhya” consta na coletânea de Cardoso, “Livro do Teatro Urbano das Mulheres de Lazone”.

A história da peça se desenrola na casa de Ambrozhya Fagundes de Leão | Foto: Divulgação

Trama

A história da peça se desenrola na casa de Ambrozhya Fagundes de Leão, sede da Sociedade Líteromusical Leone Castomante, onde todos estão falidos. A matriarca fica transtornada, pois 20 quadros do artista, que pintava araras, papagaios e passarinhos, estão guardados no porão de casa. O espírito de Leone Castomante paira sobre a cidade em silêncio, pois é o Fantasma da Arte. Carlessônio, filho de Ambrozhya, descobre a existência da única descendente de Leone, a senhorita Leona, que vive no Rio de Janeiro.

Imediatamente, a família ambiciosa arranja uma forma de atraí-la até Lazone e forja as comemorações do vintenário do finado, e, para tal, manda buscá-la no intento de matá-la, pretendendo, assim, voltar à evidência social e política, mobilizando o sistema em torno das falsas comemorações de morte do artista.

