Primeiro 'Sexta Largo Tudo' tem três atrações amazonenses

MANAUS – Nesta sexta-feira (24), o projeto ‘Sexta Largo Tudo’ terá sua noite de lançamento com shows de Gabi Farias, agenoragostinhoeleo e DJ Malu Dacio, a partir das 22h, no Largo 443 (Rua 10 de julho, 443, Centro). O valor do couvert é R$ 10.

Com a proposta de fomentar a cena de música independente e autoral de Manaus, o projeto convida artistas da cidade para divulgarem trabalhos recém lançados. As edições estão programadas para acontecer duas vezes por mês e o nome faz alusão à casa sede do projeto, Largo 443.

A artista convidada a lançar o projeto é Gabi Farias, manauara crescida em Itacoatiara, cidade que inspirou canções do seu primeiro EP intitulado ‘Vazante’, lançado em outubro de 2019. Ela se apresentará acompanhada de Abner Pires (baterista) e João Felipe (guitarra).

“Vazante” aborda a questão da liquidez humana em uma sonoridade que passa pela MPB, música experimental e eletrônica. O EP, produzido por Viktor Judah, está disponível nas principais plataformas de música.

O som regional e dançante de agenoragostinhoeleo encerra a noite. Em um show enérgico, o trio apresentará canções do seu primeiro EP, Dancehall do Seu Manoel, que propõe uma ligação entre a música popular e o salão de dança.

Lançado em outubro de 2019, o trio já se apresentou em lugares de destaque na cidade como Tacacá na Bossa, Quarta no Caldeira e Ao Mirante Music Bar.

Gabi Farias e agenoragostinhoeleo são atrações da primeira edição do ‘Sexta Largo Tudo’ | Foto: Divulgação

Após 10 anos de criação e produção da Banda Alaídenegão, Agenor Vasconcelos formou um novo grupo. Junto com Agostinho e Léo, guitarrista e baterista de também renomados projetos, como a banda Selva Madre, o trio é o encontro de gerações dedicadas à cena musical de Manaus, driblando os desafios de se manter fazendo música.

A noite contará ainda com o set da DJ Malu Dacio, nome recente e já badalado nas discotecagens de Manaus. Malu deu seus primeiros passos como DJ em 2018 e desde então já se apresentou em grandes casas nacionais, como a boate Haus, em Fortaleza-Ceará. Em Manaus, Malu já tocou na Parada Livre LGBTI+, além de abrir show da banda FRESNO. No repertório, as músicas que a galera adora dançar e muito funk.