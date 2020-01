Inédito no Brasil: Livro traz nova visão sobre o Império Romano

Manaus - Combinando fontes escritas e arqueológicas em uma abrangente pesquisa, o livro, disponibilizado pela primeira vez em língua portuguesa na coedição da Imprensa Oficial do Estado e da editora Unicamp, atualiza a interpretação da passagem do mundo antigo ao medieval.

Com o total de 21 de capítulos, Wickham dividiu a obra em quatro partes, conforme foco de estudo. Por ordem, as análises contemplam “o Império Romano e sua queda no Ocidente (Parte I); as entidades políticas imediatamente pós-romanas na Gália, na Espanha, na Itália, na Britânia e na Irlanda (Parte II); a história de Bizâncio após a crise do século VII no Império Romano Oriental, o califado árabe e os seus estados sucessores do século X tardio, incluindo a Espanha muçulmana (Parte III);

E, posteriormente, retornando ao Ocidente latino, o Império Carolíngio, seus estados sucessores e seu principal imitador, a Inglaterra, e a variedade de entidades politicas setentrionais, da Rússia a Escócia, que se cristalizaram no último século do nosso período, incluindo um olhar em suas aristocracias e campesinatos (Parte IV)”.

O legado de Roma: Iluminando a idade das trevas, 400-1000 traz interpretações inovadoras do historiador Chris Wickham | Foto: Divulgação

“O público de língua portuguesa tem em mãos um livro ousado. A ousadia decorre, em primeiro lugar, do propósito de enfrentar os embaraços históricos e historiográficos, as visões consolidadas do passado que, desde o século XVIII, se não antes, rondam a imaginação histórica do Ocidente”, diz o professor de História Medieval da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) André Miatello, no prefácio da edição brasileira.

Desde 2000 a Imprensa Oficial e a editora Unicamp publicam livros em parceria. São mais de 25 títulos em coedição, impressos no parque gráfico da Imprensa Oficial.

