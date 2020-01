Minha Mãe é uma Peça 3 bate recorde e vira maior bilheteria no Brasil

" Minha mãe é uma peça 3 " se tornou o filme com maior arrecadação do cinema nacional, segundo anunciou a distribuidora Downtown Filmes nesta quarta-feira (22).

O terceiro filme de Paulo Gustavo como a divertida Dona Hermínia estreou em 26 de dezembro e arrecadou R$ 138 milhões em quatro semanas de exibição, segundos dados da Com Score divulgados na segunda-feira (20).

Em relação a espectadores, o público da comédia brasileira foi de 8,7 milhões.

Neste filme, Dona Hermínia se vê com o ninho vazio pois seus filhos estão formando novas famílias: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Além disso, ela terá que lidar com a volta do ex-marido, Carlos Alberto (Herson Capri).