Amazonense faz parte da equipe de 'Klaus', animação indicada ao Oscar

Os fãs de animação podem comemorar os indicados ao Oscar 2020. A categoria traz cinco títulos imperdíveis. Um deles é o “Klaus” que conta com a participação do ilustrador amazonense Gabriel Soares, de 31 anos, na produção.

Natural de Manaus, Gabriel conta que não acreditou quando surgiu a oportunidade, e que só aceitou o convite parar participar da equipe graças ao apoio que recebeu dos familiares.

“Em 2018, recebi um convite para me juntar à equipe Light and Shadow na produção de ‘Klaus’. A princípio, não acreditei, mas, depois de muito conversar com minha família, e com o apoio de minha namorada, decidi enfrentar esse desafio”, comentou o ilustrador.

Gabriel integra atualmente o time de ilustradores da SPA Studios (Sergio Pablo Animation), dando suporte de cor às animações.

“No SPA Studios, conheci artistas extremamente talentosos, e o que mais me impressionou foi a paixão e a fé que os jovens tinham no projeto Klaus, isso revigorou minhas energias como artista e mudou a maneira como vejo minha profissão”

O amazonense nas redes sociais confessa estar profundamente orgulhoso em ter colaborado na produção de colorização e grato pela animação ter sido reconhecida internacionalmente com a grande recepção da crítica e das indicações às premiações.

O ilustrador deu suporte de cor na animação 'Klaus' | Foto: Gabriel Soares

“Agora, sinto-me honrado por ter tido a chance de aprender e colaborar com artistas incríveis nesse projeto que foi feito com o coração. Essa experiência será mantida comigo por um longo tempo”, confessou Gabriel.

Em seu perfil no instagram, o ilustrador possui várias publicações que demonstram a riqueza de detalhes de vários personagens famosos, que vão de animações até filmes e séries em live-action como: Asterix e Obelix, Coringa, Stranger Things, Superman, Flinstones. Além dos “concept arts” da animação Klaus, para a qual foi responsável por dar suporte de cor.

Ilustração do Coringa interpretado pelo Joaquin Phoenix | Foto: Gabriel Soares

Apesar de não morar mais no Amazonas, é perceptível que o ilustrador não perdeu as raízes nortistas. Entre as publicações de personagens do mundo geek é possível ver ilustrações que remetem à floresta amazônica, mostrando elementos como vitória-régia, Rio Amazonas e seres mitológicos de lendas amazônicas, por exemplo.

A ilustração tem elementos da região amazônica | Foto: Gabriel Soares

Vale a pena conferir a animação

Apesar do período natalino já ter passado, ainda vale a pena conferir a animação “Klaus” na plataforma de streaming Netflix. Com tantas produções sobre o Natal já realizadas, a animação do espanhol Sergio Pablos conseguiu destaque internacional rendendo 93% de aprovação entre os críticos do Rotten Tomatoes e 98% do público em geral.

A animação é a primeira indicação a falar sobre Natal | Foto: Gabriel Soares

A animação foi tão bem recebida que recebeu três indicações à melhor animação no Prêmio Goya (Premiação Cinematográfica da Espanha); o BAFTA (Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão) e ao Oscar – premiação mais importante do cinema.

Por que Klaus e não Frozen?

Em seus 18 anos de existência, o Oscar de Melhor Animação é um dos prêmios mais previsíveis da Academia. Todos os anos, a estatueta vai para as animações produzidas pelas empresas Walt Disney e/ou Pixar. Com algumas exceções para o caso da Dreamworks ter conquistado o prêmio em 2002 com a animação Shrek.

No ano passado, a derrota de “Os Incríveis 2” – da Disney – para “Homem Aranha no Aranhaverso” – da Sony – surpreendeu a todos do mercado da animação. As indicações de 2020 só reforçam os sinais de que o conglomerado do Mickey está, aos poucos, perdendo sua hegemonia na categoria. A ausência de Frozen 2 entre os indicados é um grande exemplo.

'Klaus' surpreendeu a todos pela indicação | Foto: Gabriel Soares

Ainda assim, “Toy Story 4” – o único representante da Disney na lista – não é o favorito do ano. Segundo a diretora do Anima Mundi, Aida Queiroz, em entrevista para a Veja, não basta apenas fazer uma sequência para atender à demanda do público, é preciso inovar.

“Essa coisa de fazer uma sequência só para atender o mercado e lucrar em cima do que é garantido não se sustenta com o tempo. Tudo isso é medo de trazer uma temática nova”, contou a especialista.

E é neste contexto que a indicação de “Klaus” ganha força. O longa-metragem encantou a crítica e público em 2019. O filme custou cerca de US$ 40 milhões – apenas 20% do orçamento de Toy Story. “Klaus” é a primeira indicação da categoria a falar sobre o Natal.

Gabriel Soares é ilustrador e animador 3D | Foto: Arquivo Pessoal

O enredo apresenta a história de um carteiro arrogante obrigado a trabalhar em uma terra gelada que é aliada a um misterioso fabricante de brinquedos. E contada com uma estética única e peculiar.

“A iluminação de ‘Klaus’ é feita de modo que o filme se pareça com 2D, porém com luzes e sombras que dão uma terceira dimensão. Um avanço técnico considerável. Essa aliança entre o saudoso 2D e o realismo moderno é a cara do trabalho dele. Tem tamanho de Oscar”, afirmou Aida.

Sinopse

Em Smeerensburg, remota ilha localizada acima do Círculo Ártico, Jesper (Jason Schwartzman) é um estudante da Academia Postal que enfrenta um sério problema: os habitantes da cidade brigam o tempo todo, sem demonstrar o menor interesse por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva (Rashida Jones) e no misterioso carpinteiro Klaus (J.K. Simmons), que vive sozinho em sua casa repleta de brinquedos feitos a mão.