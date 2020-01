'1917', favorito ao Oscar, estreia nos cinemas de Manaus

Manaus - Após lotar duas sessões de cinemas em Manaus, “1917”, favorito a levar o prêmio de Melhor Filme no Oscar 2020, estreia oficialmente nesta quinta-feira (23). Além deste, o longa-metragem “O Farol”, dirigido por Robert Eggers e produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira, também estreia nos cinemas brasileiros. “O Farol” teve apenas uma indicação ao Oscar na categoria de melhor fotografia.

Saindo dos circuitos dos festivais e premiações, os cinemas multiplex recebem também os filmes brasileiros “O Melhor Verão de Nossas Vidas” e “A Divisão”, além da animação “Um Espião Animal” e o filme de terror “A Possessão de Mary”.

Já no cenário alternativo da sala de cinema do Casarão de Ideias, os filmes exibidos serão “Deus é Mulher e “Seu Nome é Petúnia”, “Feliz Aniversário”, “Adoniran”, e “O Paraíso Deve Ser Aqui”. O Portal EM TEMPO preparou uma lista com sinopse, trailer e onde assistir cada estreia.

1917

| Autor: Reprodução

Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar mais de 1300 colegas de batalhão.

Onde assistir

Cinemark Studio 5 – 21h30, 22h15

Cinépolis Millenium – 14h45, 17h15 (Dublado), 19h45, 22h15 (Legendado);

Cinépolis Ponta Negra – 14h10, 17h, 19h45, 22h30 (Legendado – Sala Vip);

Kinoplex Amazonas – 13h50 (Legendado), 19h, 21h25 (Dublado);

Playarte Manauara – 13h20, 18h20 (Legendado), 15h50, 20h50 (Dublado);

UCI Sumaúma – 17h10, 22h10 (Dublado), 19h40 (Legendado)

O Farol

| Autor: Reprodução

Início do século XX. Thomas Wake (Willem Dafoe), responsável pelo farol de uma ilha isolada, contrata o jovem Ephraim Winslow (Robert Pattinson) para substituir o ajudante anterior e colaborar nas tarefas diárias. No entanto, o acesso ao farol é mantido fechado ao novato, que se torna cada vez mais curioso com este espaço privado. Enquanto os dois homens se conhecem e se provocam, Ephraim fica obcecado em descobrir o que acontece naquele espaço fechado, ao mesmo tempo em que fenômenos estranhos começam a acontecer ao seu redor.

Onde assistir

Cinépolis Ponta Negra – 19h, 21h30 (Legendado)

O Melhor Verão de Nossas Vidas

| Autor: Reprodução

Três melhores amigas são aprovadas para participar da final de um famoso festival de música. Porém, elas descobrem que estão de recuperação na escola e precisam arranjar uma maneira de comparecer ao festival em Guarujá sem que seus pais descubram.

Onde assistir

Cinemark Studio 5 – 12h45, 15h20, 17h50

Cinépolis Plaza – 14h, 16h30, 18h45, 21h

Cinépolis Ponta Negra – 14h30, 16h45

Playarte Manauara – 12h30, 14h, 16h10, 18h30

A Divisão

| Autor: Reprodução

No fim dos anos 1990 uma onda de sequestros abala o Rio de Janeiro. Um grupo de policiais assume a Divisão de Antissequestro (DAAS) e a missão de desmontar as quadrilhas que transformou o crime em indústria. Nos bastidores das investigações, a disputa de poder opõe de um lado, Mendonça - policial incorruptível, porém extremamente violento - e do outro, Santiago, Ramos e Roberta - eficientes, porém corruptos. O resultado: em poucos anos, zero ocorrências.

Onde assistir

Cinépolis Plaza - 15h, 18h15, 21h15

Cinépolis Millenium - 14h20, 19h20

Playarte Manauara - 14h10, 18h10

Um Espião Animal

| Autor: Reprodução

Quando um evento inesperado acontece, Lance Sterling (voz de Will Smith), o melhor espião do mundo, precisa unir forças com o inventor Walter (voz de Tom Holland) para salvar o dia.

Onde assistir

Centerplex Grande Circular - 13h30, 15h45 (Dublado), 18h45, 21h (Dublado 3D)

Cinemark Studio 5 - 12h, 16h40 (Dublado), 14h20, 19h10 (Dublado 3D)

Cinépolis Plaza - 14h30, 15h45, 17h (Dublado), 18h, 20h15 (Dublado 3D)

Cinépolis Millenium - 14h, 16h15, 18h30, 20h45 (Dublado)

Cinépolis Ponta Negra - 14h45, 17h05, 19h15, 22h (Dublado)

Kinoplex Amazonas - 13h, 15h, 17h (Dublado)

Playarte Manauara - 13h10, 15h30 (Dublado 3D Extreme), 12h10, 14h30, 16h50, 19h10 (Dublado)

A Possessão de Mary

| Autor: Reprodução

David (Gary Oldman) é um capitão de colarinho azul que luta para melhorar a vida de sua família. Estranhamente atraído por um navio abandonado que está em leilão, David impulsivamente compra o barco, acreditando que será o bilhete de sua família para a felicidade e a prosperidade. Mas logo depois que eles embarcam em sua jornada inaugural, eventos estranhos e assustadores começam a aterrorizar David e sua família, fazendo com que se voltem um contra o outro e duvidem de sua própria sanidade.

Onde assistir

Cinemark Studio 5 - 20h20,22h30 (Dublado)

Cinépolis Plaza - 19h30, 22h (Dublado)

Cinépolis Millenium - 17h20, 22h10 (Dublado)

Playarte Manauara - 19h50, 22h (Dublado)

Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia

| Autor: Reprodução

Todo dia 19 de janeiro, um ritual único é realizado na Macedônia. O pároco mais importante de cada cidade lança uma cruz no rio, e centenas de homens mergulham para alcançá-la, sob a promessa de que assim terão felicidade e prosperidade durante o ano. Na pequena vilda de Stip, a cerimônia é interrompida por um acontecimento inédito. Petrunya, mulher de 31 anos que está solteira e desempregada, mergulha para pegar a cruz e se torna a vencedora. Mas o povo de sua cidade não permitirá que ela seja reconhecida como tal.

O filme pode ser conferido na sala de cinema do Casarão de Ideias nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24) às 14h30

Feliz Aniversário

| Autor: Reprodução

No aniversário de 70 anos da mãe, toda a família se reúne para celebrar junta. Com a presença de filhos, noras, marido e uma câmera para registrar todos os momentos, o evento estava pacífico e feliz. Quando uma inesperada visita chega na festa, a harmonia do ambiente está prestes a acabar. A irmã mais nova, que estava desaparecida há quatro anos, retorna trazendo problemas junto com a sua bagagem.

O filme pode ser conferido na sala de cinema do Casarão de Ideias nesta quinta-feira (23) às 16h30; na sexta-feira (24) às 20h30 e sábado (25) às 18h30.

Adoniran – Meu Nome é João Rubinato

| Autor: Reprodução

Adoniran Barbosa, autor de sucessos como "Trem das Onze" e "Saudosa Maloca", carrega o título de maior sambista paulista de todos os tempos. A cidade de São Paulo era a personagem principal de suas canções e radionovelas. Através de imagens de arquivos raras e nunca vistas antes, o compositor e cantor paulistano, que faleceu em 1982, é redescoberto pelo público.

O filme pode ser conferido na sala de cinema do Casarão de Ideias nesta quinta-feira (23) às 18h30; na sexta-feira (24) às 16h30, sábado (25) às 20h30 e no domingo (26) às 19h.

O Paraíso Deve Ser Aqui

| Autor: Reprodução

Elia Suleiman deixa sua terra natal da Palestina e viaja pelo mundo apenas para encontrar, por onde ele passa, os mesmos problemas que encontrava lá. De Paris à Nova York, por onde suas viagens o levam, ele encontra problemas com a polícia, racismo, controle de imigração. Tentando deixar sua nacionalidade para trás, mas sempre sendo lembrado dela, ele questiona o significado de identidade e o lugar que se pode chamar de lar.

O filme pode ser conferido na sala de cinema do Casarão de Ideias nesta quinta-feira (23) às 20h30; na sexta-feira (24) às 18h30, sábado (25) às 16h30 e no domingo (26) às 17h.