Bloco 'Cauxi Eletrizado' retorna para a Assinpa neste Carnaval

Tradição na Segunda-feira de Carnaval, o Cauxi Eletrizado volta para a Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa – Rua da Lua, Morada do Sol, Aleixo), com o tema Brega Tropical, no dia 24 de fevereiro, às 16h. Os ingressos antecipados estão à venda por R$ 25 (primeiro lote), nas lojas Via Uno (Manauara, Cidade Leste, Sumaúma e Amazonas Shopping) e pelo site Sympla.

Para a nona edição do bloco, Davi Escobar, um dos fundadores, vocalista e guitarrista da Alaídenegão, destaca que as novidades vão desde as atrações, com Wanderley Andrade, DJ Carol Amaral e bateria da Reino Unido, até o formato do show da banda oficial do bloco.

Ele adianta que a festa contará com a Estação Cauxi, complexo que será ponto de encontro da noite, preparado especialmente para o público produzir fotos para as redes sociais, retocar a make e descansar durante o evento. Entre outros destaques estão a praça de alimentação e o Espaço Kids.

"O Cauxi Eletrizado busca proporcionar ao público experiências diferentes a cada edição e, assim como a volta para a Assinpa, pensamos nos detalhes da estrutura com esse propósito”, afirma o cantor. “O público sempre faz parte da construção dessas experiências, essa conexão faz toda a diferença desde a concepção da festa até o dia do bloco”.

Concurso de fantasias

Um dos pontos altos da festa é o tradicional concurso de fantasias, onde os foliões mais criativos concorrem a prêmios como baldes com cerveja e a melhor fantasia é escolhida pelo público.

Escobar informa que o vencedor ganhará três baldes com cerveja, o segundo lugar terá direito a dois baldes enquanto o terceiro colocado levará um balde como prêmio.

Repertório

Banda Cauxi Eletrizado | Foto: Michael Dantas/SEC

Rafael Ângelo, também fundador do bloco e guitarrista da Alaídenegão, conta que, neste ano, a apresentação da banda oficial – formada ainda por músicos da Cabocrioulo e Os Tucumanus – terá três horas e meia e substituirá o show de cada grupo.

“Para fortalecer a nossa produção, alinhada a proposta do bloco de valorizar o trabalho autoral, vamos incluir o repertório das três bandas, em versões de Carnaval, no setlist da Cauxi Eletrizado, composto de clássicos frevos e marchinhas”, explica o músico.

O Cauxi Eletrizado é inspirado no Quanta Ladeira, bloco conhecido em Pernambuco por fazer versões irreverentes de músicas famosas e reunir artistas de diferentes bandas em um bloco de Carnaval.

Prévia

No dia 31 de janeiro, última sexta-feira do mês, tem a festa #EsquentadoCauxi no Suanam Espaço Cultural (Rua Ferreira Pena, 139, Centro), onde a banda oficial do bloco dividirá a noite com o DJ Madruga. A partir das 22h, a entrada custará R$ 15, na portaria da casa.

*Com informações da assessoria.