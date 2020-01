Marcella Bártholo concorre ao Prêmio Musical no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro- A cantora e atriz amazonense Marcella Bártholo está concorrendo ao Prêmio Musical.Rio, que destaca as melhores produções e artistas neste segmento. Ela concorre nas categorias Atriz Revelação e Solo do Ano, pela atuação como protagonista em "Brilha La Luna". A relação dos indicados foi divulgada nesta semana.

O Prêmio Musical.Rio conta com 22 categorias e a escolha dos vencedores acontece por meio de voto do público. Para participar basta acessar o site www.musicalrio.com.

Marcella Bártholo está residindo e atuando no Rio de Janeiro há dois anos. Todos os espetáculos em que a amazonense participou do elenco no ano passado estão concorrendo ao prêmio, que é referência no segmento de musicais.

Fame, do qual é protagonista e que reestreia no próximo dia 4 de fevereiro, é um dos indicados na categoria Prática de Montagem Acadêmica. Tem ainda: Cartaz para Gonzaguinha (Musical do Ano, Cena do Ano e Musical Original), Brilha La Luna (Musical do Ano, Elenco do Ano, Comédia Musical e Musical Jukebox), Peter Pan (Musical do Ano, Cena do Ano e Musical Adaptado), O Despertar da Primavera (Cena do Ano, Musical Adaptado e Remontagem) e Aconteceu de Acontecer Assim (Prática de Montagem Acadêmica).

Na categoria Atriz Revelação, Marcella concorre com Ana Lobo (Cartas para Gonzaguinha), Móira Osório (Elis, o Musical) e Thabata Almeida (Despertar da Primavera). O papel pelo qual foi indicada ao prêmio é o de Luna, no espetáculo inspirado em músicas da girlband “Rouge”. A atriz amazonense ganhou o papel em Brilha La Luna após vencer o reality “Be A Star!”. A competição envolveu a participação de mais de 200 meninas de todo o País.

No prêmio Solo do Ano, ela concorre com Anna Toledo ( música Não Chora – Musical Lembro todo dia de você), Ariane Souza (música Canto de Ossanha – Musical Grandes Encontros da MPB), Bel Lima e Mayra Ruiz (música Sou o que sou – Musical Brilha La Luna), Jéssica Ellen (música Casa – Musical Meu destino é ser star) e Letícia Soares (música Estou Aqui – Musical A cor púrpura).

Marcella Bártholo considera que 2019 foi um ano decisivo na sua formação profissional. “Participei de trabalhos incríveis e a indicação de todos eles ao Prêmio Musical.Rio, em várias categorias, mostra o quanto são relevantes e importantes na construção da minha carreira. “Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo”, afirmou.

Fame

No Rio de Janeiro, ela cumpre uma rotina intensa de preparação para a estreia da segunda temporada de Fame, que fica em cartaz de 4 a 19 de fevereiro, no Teatro Prudential.

O espetáculo conta a história de um grupo de alunos, no dia a dia de uma escola de artes performáticas muito rigorosa. Durante os anos que se passam lá dentro, os alunos descobrem mais sobre si, sobre amor, vocação e, principalmente, sobre os limites para conquistar a tão desejada fama. Marcella interpreta Carmen Diaz, uma jovem ambiciosa e sonhadora, que busca o estrelato a qualquer custo, sem medir as consequências.

*Com informações da assessoria