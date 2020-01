Do aclamado Martin Scorsese, 'O Irlandês' pode ganhar o Oscar?

O filme tem 3h30 de duração e está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Manaus - O Oscar deste ano conta com uma lista de “melhor filme” muito poderosa, com produções de grandes diretores como Quentin Tarantino. No entanto, além dele, outro gigante da sétima arte disputa a estatueta, o aclamado Martin Scorsese, com o “O Irlandês”. O diretor é responsável por grandes produções, como o clássico “Os Bons Companheiros”.



Em “O Irlandês”, Scorsese apresenta ao espectador a vida de Frank Sheeran (Robert De Niro), um caminhoneiro que, por acasos do ofício, se envolve com a máfia e ascende a um posto de liderança sindical. Ao longo do filme, marcadamente violento, o protagonista narra uma série de acontecimentos pessoais revelando seus arrependimentos e angústias ao mesmo tempo em que expõe as complexidades do cenário político-social marcado por vinganças e lutas pelo poder.

Elenco de prestígio

Para além dos aspectos narrativos, o filme conta com outros pontos fortes, entre eles, a qualidade da tecnologia de rejuvenescimento digital, utilizada ao longo do filme para apresentar diferentes fases da vida dos personagens principais, formados por elenco com grandes nomes da indústria como Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

Parceria de Scorsese com Netflix

Em outubro de 2019, Martin Scorsese suscitou um debate fervoroso no meio cinematográfico ao declarar que os filmes da Marvel não eram cinema e, desde então, muito se discutiu sobre. No entanto, é preciso entender a posição do cineasta, sua afirmação se deve ao cenário de investimento dos grandes estúdios, que nos últimos anos têm tido preferências no mundo dos super-heróis. Por conta disso, o americano sofreu na pele os “nãos” de grandes estúdios.

Em função disso, o projeto do filme encontrou salvação na grande plataforma de Streaming Netflix, que aceitou o alto custo da produção. Com isso, surge a reflexão de como a indústria do cinema está reduzindo o espaço de protagonismo de filmes com temáticas diversificadas.

Outras indicações

Além da categoria de Melhor Filme, O Irlandês concorre a mais 7 indicações: melhor direção, roteiro adaptado, ator coadjuvante, fotografia, figurino, direção de arte e montagem.

Expectativas

O filme de Scorsese concorreu em outras grandes premiações como Globo de Ouro (5 indicações) e Critics' Choice Awards (14 indicações), mas apesar do grande número de indicações só ganhou 1 prêmio até agora, o que gera dúvidas e incertezas sobre seu desempenho no Oscar 2020

O crítico de cinema Caio Pimenta confessa que o filme está praticamente 'fora' das disputas principais, restando esperança apenas nas categorias Ator Coadjuvante e Roteiro Adaptado.

Segundo ele, as frustrações nestas e nas demais premiações se deve a rejeição dos jurados à Netflix, e principalmente, à duração do filme.

" Infelizmente, hoje em dia, na era do Twitter e de tudo instantâneo, um projeto de 3h30 é um dinossauro. Isso afasta muitos votantes do Oscar e até uma parte significativa do público. " Caio Pimenta, crítico do Cine Set,

O filme está disponível na plataforma Netflix desde novembro de 2019.