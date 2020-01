Cantor amazonense Luso Neto comemora aniversário com show em Manaus

Ator, cantor e compositor, Luso Neto, comemora aniversário com show em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A pedido de seus fãs, amigos e familiares, o ator, cantor e compositor amazonense, Luso Neto, comemora mais um ano de vida em sua terra natal, nesse sábado (25), a partir das 20h no Fish Maria Amazônia no Aeroclube , com o show Luso e Convidados.

Luso e Convidados, que também aconteceu nos dois primeiros shows do ano na turnê Luso Acoustic 2019/2020, no estado do Rio Grande do Sul reuniu grandes celebridades da música gaúcha e Luso promete o mesmo para o show do dia 25/01 que acontece nesse sábado no Fish Maria com participações de artistas locais.

Para o show que acontece no Fish do Aeroclube, Luso conta com as participações ilustres dos amigos Zezinho Correa, Márcia Siqueira, Serginho Queiroz, Sinesio Rolim, Fernando Carmim e Livia Prado.

“Cada um desses convidados tem muito a ver comigo, sendo na amizade, na admiração, ou por terem feito algum trabalho comigo. Alguns exemplos são de Serginho Queiroz, quando fizemos vários trabalhos juntos nesses últimos anos em minhas passagens por Manaus; Livia Prado, amiga particular e também mentora, com quem tive a felicidade de montar o belíssimo show Uma Noite de Elton John, no Teatro Amazonas no mês de dezembro/2019 e nossa diva Marcia Siqueira, que participou do lançamento do meu primeiro DVD no Templo das Artes, em 2009”, comentou Luso.

A noite promete, reunindo grandes ícones da música popular amazonense. Para participar, reserve já sua mesa.

Serviço:

O que: Show Luso e Convidados

Onde: Fish Maria Aeroclube

Quando: 25/01/2020 – 20h

Preço: R$100,00 mesa para 4 lugares

Reservas: 92.482495310 ou 11.963662421 (wpp)

*Com informações da assessoria