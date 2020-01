Espetáculo 'A Hora Mágica' estreia neste fim de semana em Manaus

A Interarte apresenta nesse final de semana o espetáculo infantil "A Hora Mágica" no Teatro Manauara, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O musical acontece neste sábado (25), às 17h e neste domingo (26) às 16h. Uma ótima opção para crianças de todas as idades.

A peça infantil “A Hora Mágica” tem autoria de Roger Barbosa e é inspirada no conto de fadas “O Soldadinho de Chumbo” escrito por Hans Christian Andersen e publicado pela primeira vez em 1838 e de lá para cá a história do soldadinho de chumbo — de estanho no texto original — foi adaptada para um dos segmentos do filme de animação Fantasia 2000, da Disney e também serviu de inspiração para o filme Toy Story (1995), igualmente produzido pela Disney.

O conto chegou até Roger Barbosa por volta do ano 1982 através dos clássicos disquinhos coloridos e sempre foi encantando pelo enredo. A primeira montagem aconteceu em 1998, remontada em 2010 e ficou 2 anos em cartaz recebendo várias indicações de prêmios e ganhando o prêmio de Melhor Trilha Sonora em 2012. Depois chegou aos palcos mais uma vez em 2015 e agora com a 3°montagem reestreia no Teatro Manauara.

A peça será apresentada às 17h no sábado e 16h no domingo | Foto: Divulgação

Na adaptação a história acontece é um quarto onde a meia noite os brinquedos despertam e vivem grandes aventuras. Esse momento é chamado pelos brinquedos de “A Hora Mágica”, eles não sabem porque acontece, só sabem que é o momento da diversão. Mas algo está acontecendo e está deixando a Maria, uma boneca de pano engraçada e esperta, muito preocupada. É que a Laurinha, dona dos brinquedos, tem demorado muito a visitar o quarto de brinquedos. Maria sempre foi a boneca preferida de Laurinha e agora se sente abandonada. O que será que está acontecendo?

Mesmo com essas preocupações, a hora mágica sempre é uma festa com a romântica Bailarina Isabel que dança para espantar a tristeza e combater o mau humor do Bufão, um boneco de molas que se acha o rei do pedaço e quer mandar em tudo.

Toda essa rotina é quebrada com a chegada de novos brinquedos. O primeiro é um Soldadinho de chumbo que logo ganha a atenção especial da Bailarina, deixando o Bufão com muito ciúmes. Soldadinho e Bailarina vivem uma linda amizade e Maria acha tudo o que está acontecendo, muito romântico. Só o Bufão que não fica feliz e arma um plano para destruir o Soldadinho.

Toda a criação e construção do cenário, figurinos e música buscou o diálogo entre o clássico e o moderno | Foto: Divulgação

O Segundo novo brinquedo é muito misterioso e desperta a curiosidade de todos. É uma boneca chamada Frank. Frank faz parte de uma nova categoria de bonecas, a dos monstros e possui um visual diferente e chega a assustar os outros brinquedos. Mas a história revela muitas surpresas para Frank e para o público.

As aventuras dos brinquedos durante a hora mágica, são vividas com emoção, alegrias, descobertas, músicas e dança, levando as crianças e adultos ao fantástico mundo da imaginação.

Toda a criação e construção do cenário, figurinos e música buscou o diálogo entre o clássico e o moderno. Temos certeza que as crianças irão se identificar com os dois estilos.

Ficha Técnica

Autor e diretor: Roger Barbosa

Elenco

Adriano Holmes: Bufão, o Boneco de Molas

Ariane Matos: Laurinha

Erika Vale: Monster High;

Greyce Carlos: Maria, a Boneca de Pano;

Marcia Amorim: Isabel, a Bailarina;

Raphael Frota: Bernardo, o soldadinho de Chumbo;

Coreógrafa: Magda Carvalho.

Preparador vocal: Davy Chaves

Produção: Wilson do Carmo

Sonoplasta: Simone do Carmo.

Serviço

Espetáculo: A Hora Mágica

Dia 25/01 (Sábado) às 17h

Dia 26/01 (Domingo) às 16h

Local: Teatro Manauara

Valor dos ingressos: R$ 60,00 (Inteira) e R$ 30,00 (Meia)

Vendas na bilheteria do Teatro Manauara, nos postos do Alô Ingressos e nos site: www.aloingressos.com.br

*Com informações da assessoria.