Encontro literário em Manaus discute o Dia do Quadrinho Nacional

Após a primeira edição realizada em novembro de 2019, o Coletivo Visagem de Escritores de Fantasia e Ficção Científica prepara o 2º Encontro de Literatura Fantástica do Amazonas (Elfa), com o tema ‘Quadrinho tupiniquim, quem é você?’. O evento será realizado no próximo dia 25 (sábado), das 15h às 17h30, na Biblioteca Pública do Amazonas (Rua Barroso, 57, Centro).

Mediado pelo artista e escritor Luiz Andrade, o 2º Elfa contará com a participação da roteirista e ilustradora Carol Peace que, como Andrade, também integra o Coletivo Visagem; da quadrinista Sarah Vox, membro do Má Tinta, grupo local de mulheres que desenvolvem histórias em quadrinhos; e de Thiago Henrik, editor do site Mapingua Nerd.

Segundo os membros do Coletivo Visagem, a ideia do Elfa é realizar uma discussão entre leitores, ilustradores, roteiristas e demais interessados tanto em quadrinhos quanto em literatura fantástica sobre o que a produção local representa, sua significância num cenário global e sobre o tipo de material que é produzido, em um ambiente que permite aos participantes conhecer e prestigiar artistas locais.

Realizado em parceria com a Biblioteca Pública do Amazonas, o 2º Elfa oferece ainda uma exposição sobre a história do quadrinho nacional, desde seus princípios até as produções mais recentes, além de sorteios de prêmios exclusivos disponibilizados pelo Coletivo Visagem.

Dia do Quadrinho Nacional

Em 1984, a Associação dos Quadrinhistas e Caricaturistas de São Paulo realizou uma pesquisa na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e verificou que o Brasil era pioneiro na publicação dessa linguagem.

Foi descoberto que Ângelo Agostini, um italiano radicado no Brasil, chegou a publicar o que é considerado o primeiro quadrinho brasileiro: ‘As Aventuras de Nhô-Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte’. Depois dessa descoberta, a AQC-SP levou toda a documentação das pesquisas aos órgãos responsáveis para conseguir que o dia 30 de janeiro entrasse no calendário oficial do Brasil como o Dia do Quadrinho Nacional.

Coletivo Visagem

A proposta do Visagem compreende a articulação de ações e iniciativas de alguns dos escritores de fantasia e ficção científica de Manaus, com o objetivo de potencializar o alcance das mesmas por meio dos Encontros de Literatura Fantástica.

Atualmente, o coletivo é formado por escritores de diversas vertentes do gênero, incluindo Jan Santos (autor de ‘O dia em que enterrei Miguel Arcanjo e outros contos de fadas’), Tammy Rosas (produtora cultural), Carol Peace (‘A Ponte’), Dante Saboia (‘2084: Mundos cyberpunks’), Luiz Andrade (‘Trovão’), Rafael Rodrigues (‘Cat Spirit’), Jefter Haad (‘Daemonun Sigillum’), Alessandra Karla Leite (‘O leão e a libélula’), Leila Plácido (‘Quase o fim’) e Lucas Barbosa (‘Amaimon’).