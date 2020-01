'Me sinto honrada', diz Marcella Bártholo sobre indicação a prêmios

Com apenas dois anos de estadia nos palcos cariocas, a cantora e atriz amazonense, Marcella Bártholo, surpreendeu com duas indicações ao Prêmio Musical.Rio. Marcella concorre nas categorias “Atriz Revelação” e “Solo do Ano”, pela atuação como protagonista em “Brilha La Luna”. A relação dos indicados foi divulgada nesta semana.

Em entrevista ao Portal EM TEMPO , a amazonense contou que ficou bastante surpresa e extasiada com a indicação.

“Eu me sinto muito honrada. Estou aqui no Rio somente há dois anos. Quase não acreditei quando soube da indicação. Ver meu nome entre tantas pessoas talentosas do Rio é algo maravilho, fiquei extremamente feliz. É uma sensação de que tudo valeu a pena”, explicou Marcella.

Bártholo também ressalta que foi a única artista do Norte a ser indicada na categoria. Além dela, o festival também indicou a nordestina Thabata Almeida por (Despertar da Primavera). Artista com a qual Marcella desenvolveu grande amizade.

“Fui a única nortista a ser indicada. Tenho uma amiga chamada Thabata que foi a única do Nordeste. Temos uma história bem parecida, porque ela veio para o Rio há dois anos também. Então, estamos comemorando muito juntas”, ressaltou a atriz.

Marcella anunciou que está com projetos para atuar no primeiro filme da carreira | Foto: Divulgação

Projetos futuros

Durante a entrevista, Marcella afirmou que o musical acadêmico “Aconteceu de Acontecer Assim” está em processo de produção para virar um filme.

“Este musical acadêmico que foi indicado vai se transformar em um filme que iremos gravar no meio do ano. Já gravamos as músicas que vão estar disponíveis nas plataformas musicais como o Spotify. Estamos com muita vontade de levar o musical Fame para Manaus, porém ainda não foi possível, por falta de patrocínio. Eu também pretendo entrar no ensino superior. Quero muito cursar graduação de cinema. Este ano, quero focar mais em mim. Quero que as pessoas me vejam. Pretendo lançar mais músicas e um EP”, comentou a cantora.

Sobre o cenário musical amazonense, a atriz aproveitou o momento e mandou um recado para quem está começando na carreira artística.

“Quando cheguei ao Rio, fiquei com muito medo, pois toda a mudança foi desafiadora. Mas sempre tive apoio da minha família. A minha dica é sempre estar perto das pessoas que acreditam em você. Isso só o fortalecerá. Estudar bastante e correr atrás do seu sonho que tudo vai dar certo”, aconselhou Marcella.

A premiação

O Prêmio Musical.Rio conta com 22 categorias e a escolha dos vencedores acontece por meio de voto do público. Para participar, basta acessar o site www.musicalrio.com.

Fame, do qual Marcela é protagonista, é um dos indicados na categoria Prática de Montagem Acadêmica. Os outros espetáculos: Cartaz para Gonzaguinha (Musical do Ano, Cena do Ano e Musical Original), Brilha La Luna (Musical do Ano, Elenco do Ano, Comédia Musical e Musical Jukebox), Peter Pan (Musical do Ano, Cena do Ano e Musical Adaptado), O Despertar da Primavera (Cena do Ano, Musical Adaptado e Remontagem) e Aconteceu de Acontecer Assim (Prática de Montagem Acadêmica).

Na categoria Atriz Revelação, Marcella concorre com Ana Lobo (Cartas para Gonzaguinha), Móira Osório (Elis, o Musical) e Thabata Almeida (Despertar da Primavera). O papel pelo qual foi indicada ao prêmio é o de Luna, no espetáculo inspirado em músicas da girlband “Rouge”. A atriz amazonense ganhou o papel em Brilha La Luna após vencer o reality “Be A Star!”. A competição envolveu a participação de mais de 200 meninas de todo o País.

No prêmio Solo do Ano, ela concorre com Anna Toledo (música Não Chora – Musical Lembro todo dia de você), Ariane Souza (música Canto de Ossanha – Musical Grandes Encontros da MPB), Bel Lima e Mayra Ruiz (música Sou o que sou – Musical Brilha La Luna), Jéssica Ellen (música Casa – Musical Meu destino é ser star) e Letícia Soares (música Estou Aqui – Musical A cor púrpura).

Fame

No Rio de Janeiro, ela cumpre uma rotina intensa de preparação para a estreia da segunda temporada de Fame, que fica em cartaz de 4 a 19 de fevereiro, no Teatro Prudential. Segundo Marcella, este foi o musical mais desafiador.

“Eu acho que o Fame é o mais especial. Foi o primeiro musical a que eu assisti na vida, em São Paulo no ano de 2012. Quando passei na audição para esta nova adaptação, fiquei pensando que seria muito difícil de fazer. Considero o mais desafiador, tanto vocalmente como na coreografia”, confessou a atriz.

O espetáculo conta a história de um grupo de alunos, no dia a dia de uma escola de artes performáticas muito rigorosa. Durante os anos que se passam lá dentro, os alunos descobrem mais sobre si, sobre amor, vocação e, principalmente, sobre os limites para conquistar a tão desejada fama. Marcella interpreta Carmen Diaz, uma jovem ambiciosa e sonhadora, que busca o estrelato a qualquer custo, sem medir as consequências.