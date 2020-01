Confia a programação cultural deste fim de semana em Manaus

Manaus - Peças de teatro, exposição de HQs, encontro de literatura fantástica, programação de férias no Largo de São Sebastião, entre outros eventos completam a agenda do fim de semana nos espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Confira a programação:

Sexta-feira (24/01)

18h - O Cineteatro Comandante Ventura, localizado no Centro Estadual de Convivência do Idoso (rua Wilkens de Mato, bairro Aparecida), recebe o espetáculo “Quem Casa, Quer Casa”, que foi contemplado no Edital Amazonas Cênico 2019.

A peça conta a história de Fabiana, mãe de Olaia, que se casou com Eduardo; e Sabino, que se casou com Paulina. Com personalidade forte, Paulina quer mandar na casa mais do que a sogra, enquanto o genro Eduardo, com ideais mirabolantes de ser um grande tocador de rabeca/violino, passa o dia todo tocando ao invés de procurar trabalho. Logo a convivência vira um inferno. A entrada é gratuita e classificação livre.

Cineteatro Comandante Ventura recebe o espetáculo “Quem Casa, Quer Casa” | Foto: Divulgação

19h - O Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro) terá mais uma apresentação de “Ambrozhya e o Phantasma da Arte”, também contemplado no Amazonas Cênico. O espetáculo é uma tragicomédia e uma crítica social e política de época sobre os fazeres culturais. Escrita em 1981 por Sérgio Cardoso, a obra conta a história de uma família que, em 1918, numa cidade abandonada após uma crise, tenta sobreviver financeiramente por meio da promoção de espetáculos artísticos. Entrada gratuita e classificação para 14 anos.

O Teatro da Instalação terá mais uma apresentação de “Ambrozhya e o Phantasma da Arte'' | Foto: Divulgação

Sábado (25/01)

Das 9h ao meio-dia - A Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, 57, Centro) terá uma programação voltada para a temática das HQs, com mostra de livros e gibis que contam um pouco da evolução do gênero através do tempo, com origens de heróis e vilões, além dos quadrinhos de coleções especiais que datam da década de 1970. A entrada é gratuita, e a classificação é livre.

10h - Pela manhã, quem for ao Teatro Amazonas poderá prestigiar mais uma visita teatralizada. No Salão de Espetáculos, atores da Cia Metamorfose, por meio do projeto “Livro Vivo”, darão vida a personagens que contarão as histórias do teatro, assim como da sociedade e suas referências culturais da chamada Belle Époque. Para participar, basta apenas chegar ao Teatro no horário indicado, a entrada é gratuita.

No Teatro Amazonas, atores dão vida ao projeto ''Livro Vivo'' | Foto: Divulgação

15h - À tarde, a Biblioteca Pública do Amazonas terá a segunda edição do “Encontro de Literatura Fantástica”, promovido pelo Coletivo Visagem, que será um espaço para debate entre leitores, escritores e amantes do gênero fantasia. O encontro discutirá os caminhos e a identidade da produção nacional de quadrinhos: passado, presente e perspectivas. Entrada gratuita e classificação livre.

18h - A peça “Mocinha” será apresentada no Centro Cultural Usina Chaminé (av. Manaus Moderna, Centro). O espetáculo é um processo de narrativas de vítimas e sobreviventes do feminicídio e da violência doméstica em Manaus. A entrada é gratuita e a classificação é para 16 anos.

18h - Contemplado no Edital Amazonas Cênico, "O Resgate do Folclore do Amazonas e suas Contribuições para o Homem de Hoje" será apresentado no Parque Rio Negro (rua Beira Mar, São Raimundo).

O espetáculo, com base na pesquisa de Mário Ypiranga Monteiro, exalta a origem do homem ribeirinho, com músicas de domínio público e coreografias. A intenção é mostrar o que região amazônica tem de melhor, principalmente no que se refere à essência do homem caboclo, para que o público conheça a verdadeira história do folclore por meio da dança. A entrada é gratuita, e a classificação é livre.

19h - Um trio de soldados é designado para deter um monstro que está poluindo toda a margem dos igarapés com lixo doméstico. Esta é a premissa de “Os caça-monstro”, espetáculo infantil que mistura humor e conscientização ambiental. A peça será apresentada no Cineteatro Guarany, na Vila Ninita, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, avenida Sete de Setembro, Centro. A entrada é gratuita e a classificação livre.

Domingo (26/01)

Das 8h ao meio-dia - Neste domingo, a Biblioteca Pública do Amazonas terá mais uma edição da “Feira de Trocas de Livros e Gibis”, na qual o visitante pode levar um livro ou um quadrinho em bom estado de conservação e conseguir um cupom para troca. Os participantes também podem fazer uma visita guiada e conhecer a história e arquitetura do espaço. A entrada é gratuita.

A Biblioteca Pública do Amazonas terá mais uma edição da “Feira de Trocas de Livros e Gibis” | Foto: Aguilar Abecassis

Das 16h às 18h - Continuando a programação do “Tô de Férias na Cultura”, o grupo Alecrim Nativo promove um resgate de brincadeiras populares antigas para crianças da nova geração no Largo de São Sebastião, no Centro. O acesso é gratuito.

17h - Ainda no Largo, o espetáculo “Bumboso - A História de um Boizinho” será apresentado às 17h. Contemplada no Edital Amazonas Cênico, a peça conta a história do boi Bumboso na fazenda de Seu Coxinho, ao lado de seu amigo, o boi Malhadinho. O acesso é gratuito e a classificação é livre.

18h - Finalizando a programação no Largo, o grupo Alecrim Nativo realiza um show infantil. O acesso é gratuito.

