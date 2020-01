A voz marcante de Santaella: conheça a trajetória do cantor amazonense

“A música já estava na minha vida antes mesmo de eu nascer. Eu cresci em um berço musical”, afirmou o cantor amazonense Matheus Santaella, em entrevista ao Portal EM TEMPO . O cantor de apenas 22 anos já possui uma brilhante trajetória – ainda que breve.

Filho de pais músicos – Deusimar Fonseca, cantor e compositor amazonense e da jornalista e multi-instrumentista Mônica Santaella –, Matheus confessa que, desde criança, a música sempre se fez presente em sua vida.

“Meu pai é cantor e compõe músicas há quase 30 anos. Minha mãe, apesar de não trabalhar profissionalmente com música, sabe tocar vários instrumentos como piano e violão. Eu nasci no meio a esse ambiente. Com cinco anos, eu já me interessava pela música. Já estava procurando aprender a tocar piano. E, desde cedo, minha família percebia que eu tinha uma característica mais voltada para essa questão artística e musical”, explicou o jovem.

Matheus é filho de pais músicos | Foto: Rayanna Simões

Com o apoio da família, Santaella decidiu, aos 11 anos de idade, montar sua primeira banda com amigos da escola chamada: “Sinon”.

“A gente tocava covers das músicas que a gente gostava de ouvir. Bandas como Red Hot Chili Peppers, Metallica, CPM 22 e as músicas do gênero pop rock faziam parte da nossa setlist. Com a Sinon, conseguimos tocar em vários lugares. Aos poucos, fomos conquistando espaço no cenário amazonense. No ano de 2011, abrimos o show das bandas brasileiras Gloria e Cine em Manaus. Conseguimos abrir o show do Capital Inicial também e até do próprio CPM 22, banda referência para gente na época”, contou Santaella.

Santaella nasceu e cresceu na capital amazonense | Foto: Bruna Dutra

E foi se apresentando em grandes palcos da capital amazonense, como o Anfiteatro da Ponta Negra e a Arena da Amadeu Teixeira, que o jovem percebeu que estava no caminho certo.

“Começamos a fazer vários shows em Manaus. Foi então que tive aquele momento e pensei que isso era realmente o que eu queria. Foi então que tive que tomar uma decisão de trabalhar profissionalmente com música.

De Manaus para rede nacional

Matheus, juntamente com dois amigos que integravam a banda, se mudaram para a capital paulista para estudar produção musical e se especializar no ramo artístico, no ano de 2017. Durante sua estadia em São Paulo, Matheus esteve em contato com diversos artistas, e um deles sugeriu que o jovem tentasse uma audiência para o programa de reality show “The Four Brasil”.

O cantor já abriu shows para grandes bandas como Cine, Glória e CPM22 | Foto: Blad Meneghel

“Na época, era um projeto novo, uma aposta ainda. Não tinha nada a perder. Me inscrevi, eles gostaram muito de mim e, após um mês, fui convidado para participar da próxima fase do projeto. Tudo aconteceu muito rápido, quando me toquei já estava assinando contrato com a rede de televisão”, comentou o cantor.

Santaella conseguiu chegar até à semifinal do reality, após ter sido o cantor mais votado para retornar na repescagem do programa.

“Foi incrível, uma experiência única. Cantar para uma média de dez milhões de pessoas por programa foi algo que me assustou bastante. Mas, poder ter a oportunidade de mostrar a minha voz para vários lugares do Brasil é algo que me orgulha. Poder representar o Amazonas, a região Norte”, confessou o jovem.

Matheus tem Djavan e John Mayer como inspirações | Foto: Lucas Vasconcelos

Questionado sobre o seu estilo musical atual, Matheus afirma ser uma mistura de Djavan e John Mayer. “Agora, acredito que definiria meu estilo musical com algo mais próximo de pop, MPB, blues e soul. Eu admiro muito o trabalho do John Mayer, assim como também Djavan que é uma grande referência brasileira”, confessou Santaella.

Projetos

O cantor já possui três músicas autorais que podem ser conferidas nas plataformas musicais: “Hemisfério Hostil” (lançada em 2018), “Só Agora” e “Estado Natural” (lançadas em 2019).

Após a participação no programa e de ser uma das atrações do Festival Passo a Paço em 2019, Santaella inicia o ano tendo como grande projeto a finalização de seu primeiro EP, que deve ser lançado no próximo mês de abril.

“Já fizemos as gravações de voz e instrumentos no estúdio e, agora, estamos na fase de conclusão do trabalho, com a mixagem e masterização, que levará a assinatura de uma das grandes feras nessa área, que é o Pedro Serapicos”, destacou.

Para o mês de maio, o artista pretende voltar a Manaus para fazer um show de lançamento do trabalho, exclusivo para o público amazonense.

“Aqui é minha terra e, mesmo atualmente morando em São Paulo, Manaus está sempre na rota dos meus shows, porque amo minha terra e tenho muito orgulho de ser parte deste nosso cenário musical que é tão rico”, finalizou o cantor.