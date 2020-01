Quem leva o Oscar de Melhor Diretor em 2020?

A disputa tem nomes de peso na lista | Foto: Divulgação

Manaus - A lista de diretores indicados ao Oscar este ano inclui três nomes já familiares da Academia: Martin Scorsese e Sam Mendes, que já levaram o prêmio antes, e Quentin Tarantino, que chega em 2020 com sua terceira indicação na categoria. Os outros dois, Todd Phillips e Bong Joon-ho, podem ser estreantes na premiação, mas chegaram com filmes que certamente marcaram o ano no cinema.

E, como reconhecimento desta função tão importante para a produção de um filme, o Portal EM TEMPO fez um breve perfil de cada um dos cinco “maestros”. Mas também faz menção honrosa a Greta Gerwig, que vem conquistando espaço na Academia e, segundo a crítica cinematográfica Pâmela Eurídice, Greta teve o trabalho na direção “ofuscada”.

“Não tiro os méritos dos filmes, a questão é que há obras que foram melhor executadas e pensadas que não receberam indicações ou tiveram o lugar ocupado por indicações dadas a essas obras pelo peso de seus produtores (Tarantino) ou da temática (Coringa)”, confessou Pâmela.

Martin Scorsese é o favorito a levar a estatueta para casa neste ano | Foto: Divulgação

Martin Scorsese – O Irlandês

O nova-iorquino Martin Scorsese recebeu a nona indicação pelo filme “O Irlandês”, contribuindo para o seu recorde de diretor vivo mais indicado da história. Scorsese é conhecido por filmes que geralmente se passam na sua cidade natal, além de contar histórias de gângster, violência e redenção.

O diretor também tem uma característica típica da profissão: trabalhar com os mesmos atores em seus filmes. Os colaboradores que mais trabalharam com Scorsese são: Robert De Niro, Joe Pesci e Leonardo DiCaprio.

Considerado um dos maiores diretores de todos os tempos, Scorsese já havia sido indicado por Melhor Direção por “Touro Indomável” (1980), “A Última Tentação de Cristo” (1988), “Os Bons Companheiros” (1990), “Gangues de Nova York” (2002), “O Aviador” (2004), “Os Infiltrados” (2006), “A Invenção de Hugo Cabret” (2011) e “O Lobo de Wall Street” (2013).

Contudo, a única vitória na categoria aconteceu por “Os Infiltrados” (2006), que ganhou também o Oscar de Melhor Filme.

Todd Phillips é indicado pela primeira vez como diretor | Foto: Divulgação

Todd Phillips – Coringa

O estreante na categoria, Todd Phillips recebe a primeira indicação pelo primeiro filme fora do que já estava acostumado a fazer. Todd tinha um trabalho mais focado em comédias, como a trilogia “Se Beber Não Case” e “Um Parto de Viagem”. Sua transição para gêneros dramáticos aconteceu recentemente com o longa “Cães de Guerra” (2016), produção protagonizada por Jonah Hill e Miles Teller.

No entanto, Phillips já teve uma indicação antes de ser nomeado por Coringa. Em 2007, ele foi indicado pelo roteiro de “Borat”, por ter colaborado na história do filme de Sacha Baron Cohen.

Sam Mendes já levou o Oscar de Melhor Diretor com o filme Beleza Americana (199) | Foto: Divulgação

Sam Mendes – 1917

O cineasta Sam Mendes venceu o Oscar de Melhor Diretor no primeiro longa para o cinema, “Beleza America” (1999). Entretanto, Mendes já havia sido premiado diversas vezes antes pelo trabalho como diretor de peças teatrais. Desde então, ele teve vários trabalhos aclamados, como “Estrada Para a Perdição”, “Soldado Anônimo” e “Foi Apenas Um Sonho”.

No ano de 2012, o cineasta se tornou o primeiro diretor premiado no Oscar a dirigir um longa de James Bond, ao comandar 007 - Operação Skyfall. Na edição deste ano, Mendes está indicado pela direção de "1917". Além disso, Sam Mendes é indicado também na categoria de roteiro original.

Tarantino é um dos nomes de peso porém nunca levou o Oscar de Melhor Diretor | Foto: Divulgação

Quentin Tarantino – Era Uma Vez em... Hollywood

Apesar de ser um dos grandes nomes na categoria, Quentin Tarantino nunca ganhou o Oscar de Melhor Diretor. O cineasta já foi indicado duas vezes antes, por “Pulp Fiction” (1994) e “Bastardos Inglórios” (2009) e já levou o prêmio da Academia por roteiro, tanto por “Pulp Fiction” como também por “Django Livre” (2012).

Os filmes de Tarantino são cheios de marcas registradas que incluem estilo de câmera, narração, elementos repetidos e diversas referências, mas talvez o fator em comum mais frequente em sua filmografia seja o uso de violência gráfica.

“Era Uma Vez em... Hollywood” foi o filme de Tarantino que mais recebeu indicações ao Oscar, aparecendo em 10 categorias no total.

Tarantino é um dos diretores mais aclamados desta geração, e três de seus dez filmes já ganharam indicações de Melhor Filme no Oscar.

Boon Joon-ho é o primeiro diretor sul-coreano indicado ao Oscar | Foto: Divulgação

Bong Joon-ho – Parasita

Com a categoria composta por três americanos e um britânico, o cineasta sul-coreano Bong Joon-ho se destaca por ser o único diretor fora âmbito “EUA-Europa”.

Conhecido por filmes que tocam em temáticas sociais, Bong Joon-ho é aclamado há algum tempo na indústria, mas esta é a primeira indicação do diretor sul-coreano ao Oscar.

Seu sétimo filme, “Parasita”, marcou história para o cinema, tornando-se o primeiro longa de seu país a ser indicado aos prêmios de Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Filme. O longa também apareceu nas categorias de Melhor Edição, Melhor Design de Produção e Melhor Roteiro Original.

Joon-ho já recebe elogios internacionalmente desde o segundo filme, “Memórias de um Assassino” (2006), e se tornou mais conhecido com os sucessos de “O Expresso do Amanhã” (2013) e “O Hospedeiro” (2016). Em 2017, Joon-ho causou um grande debate na indústria alimentícia com o seu longa da Netflix, “Okja”.

Greta Gerwig foi a diretora 'esquecida' pela Academia neste ano | Foto: Divulgação

Greta Gerwig - Adoráveis Mulheres

A atriz, roteirista e diretora americana de ascendência alemã, Greta Gerwig, tem cada vez mais chamado atenção dos críticos de cinema.

Greta possui uma extensa carreira como atriz em vários filmes aclamados como “Frances Há” (2012) e “Mistress America” (2015), na qual também foi co-roteirista. Greta é casada com o também cineasta Noah Baumbach – diretor dos destes dois filmes que ela protagonizou.

No ano de 2018, Greta se tornou a quinta mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção, pelo filme Lady Bird, concorrendo também ao prêmio de roteiro original.

Um fato curioso é que neste ano, o filme “Histórias de Um Casamento” (2019), dirigido e roteirizado pelo seu marido – que rendeu a indicação ao Oscar de “Melhor Roteiro Original” – conta uma história que os telespectadores podem assimilar com a própria vida do casal de diretores: os personagens começam a ter conflitos no casamento, pois a esposa não quer ser mais a protagonista dos filmes do marido que é cineasta.

Neste ano, Greta dirigiu, produziu e roteirizou a quarta adaptação para o cinema da obra de Louisa May Alcott. Em “Adoráveis Mulheres” (2019), a cineasta conseguiu apresentar um romance de época que conta a história de mulheres que não se resumem a apenas problemas relacionados a casamento e conflitos de “dona-de-casa”.