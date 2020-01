Do Amazonas para o mundo: Cassi Barbosa assina com agência no Rio

Cassi Barbosa possui apenas 19 de idade | Foto: Divulgação

Manaus - Destacando-se com sua beleza singular, a amazonense Cassiane Barbosa, de 19 anos, conhecida no mundo da moda como Cassi Barbosa, assinou recentemente um contrato com a agência carioca 40 Graus Models – uma das maiores do país.

“Estou muito feliz e bem animada. Muitas pessoas da minha idade não conseguem visibilidade tão cedo assim. Principalmente do Amazonas. No nosso Estado, o mundo da moda ainda é fraco. A profissão de modelos não é tão valorizada. Acredito que seja algo que ainda está mudando aos poucos. Quero servir de exemplo para outras meninas que desejam se profissionalizar no ramo. Não podemos nos desanimar, sei que é desafiador, mas, com persistência, conseguimos alcançar nossos sonhos”, declarou a jovem.

O sonho de ser modelo vem desde criança, porém só em 2018, Cassiane decidiu que esta seria sua profissão.

Modelo amazonense assinou contrato com a agência carioca 40 Graus Models | Foto: Divulgação

“Sempre me interessei pelas passarelas quando pequena. Mas foi em 2018, quando fui me inscrever em um curso no Centro Cultural Thiago de Mello um funcionário do lugar olhou para mim e me questionou o porquê de não me inscrever para o Miss Amazonas. Me interessei, trocamos contatos e ele me auxiliou no processo de inscrição. Participei das seletivas e já na primeira vez conquistei o Top 20 do Miss Amazonas 2019. Isso me motivou a seguir na carreira de modelo”, esclareceu Cassi.

Após isso, Cassi começou a realizar vários trabalhos como modelo pela Agência BR Model Menagement. “Participei desfilando para o Trend Concept, que é um evento de moda tradicional da capital. Participei de campanhas publicitárias de várias lojas de roupa e departamento também. Em 2019 conquistei o título de Miss Bela Moça Microregião 2019”.

Representatividade

A jovem, que se inspira em personalidades como Taís Araújo, conta do pouco espaço que modelos negras possuem no mercado.

“Não tenho inspirações propriamente de modelos. Tenho a Giselle Bündchen como referência, mas a atriz Taís Araújo é minha principal inspiração por ser uma das poucas personalidades negras que conquistaram um espaço na mídia brasileira. A modelo Raissa Santana, Miss Brasil 2016, também é uma das mulheres que me inspira. Ela representou muito bem o Brasil e principalmente as modelos negras”, confessou a modelo

Para o ano de 2020, Cassi conta que já começou a realizar os projetos ainda que seja dando os primeiros passos. A modelo realizou um teste para participar do elenco da novela Malhação e aguarda o resultado ansiosa.

“Um dos meus maiores sonhos é participar da Malhação. Realizei recentemente uma audição para participar da novela. Mas fora isso pretendo estudar e me qualificar na profissão. Tenho planos também de ir para fora do Brasil", finalizou Cassi.