Ainda não viu os filmes do Oscar? Cinema de Manaus realiza maratona

"Coringa", "Parasita", "Ford vs. Ferrari", e "Era Uma Vez em... Hollywood" retornam a Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - Quem é cinéfilo já sabe: no dia 9 de fevereiro acontece a maior premiação cinematográfica do mundo! Quer se preparar para o tapete vermelho e curtir filmes indicados às principais categorias da premiação?

Nos dias 6 e 7 de fevereiro, o UCI Cinemas do Sumaúma Park Shopping garante o esquenta com uma maratona poderosa, que reúne produções em cartaz e destaques que voltam ao circuito, como “Coringa” – na corrida por 11 estatuetas -, “Era Uma Vez Em... Hollywood”, “Ford vs Ferrari” e “Parasita”. O cinema fica localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus

Durante o UCI Day Oscar®, todos os cinemas da rede pelo país exibirão, em sequência, produções indicadas nas categorias Melhor Filme e/ou Melhor Direção: “1917”, “Coringa”, “Era Uma Vez Em... Hollywood”, “Ford vs Ferrari”, “Jojo Rabbit” e “Parasita”.

A venda antecipada para o UCI Day Oscar já começou: R$15 (inteira) para sessões na quinta (6) e na sexta (7) para os títulos abaixo. Clientes UNIQUE, o programa de relacionamento da rede, pagam meia-entrada. Para garantir ingressos é só acessar www.ucicinemas.com.br ou canais Ingresso.com, além das máquinas de autoatendimento disponíveis no hall dos complexos.

Confira a sinopse dos filmes e os horários.

1917

O longa-metragem é o favorito a levar o prêmio de melhor filme | Foto: Reprodução

Na Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1600 de seus companheiros.



Sessões: 14h20 – 06/02 (quinta-feira) | 22h20 – 07/02 (sexta-feira)

Ford vs. Ferrari

O filme conta com Matt Damon e Christian Bale no elenco | Foto: Reprodução

O projetista Carroll Shelby e o piloto Ken Miles enfrentaram a interferência empresarial, as leis da física e os próprios demônios para construir um carro de corrida para a Ford Motor derrotar a hegemonia de Enzo Ferrari nas 24 horas de Le Mans.



Sessões: 15h (quinta-feira) | 17h15 (sexta-feira)

Jojo Rabbit



Jojo Rabbit estreia em Manaus no dia 6 de fevereiro | Foto: Reprodução

Jojo é um garoto alemão solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado apenas por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue.



Sessões: 18h05 – 06/02 (quinta-feira) | 20h20 – 07/02 (sexta-feira)

Coringa



Coringa é o filme com mais indicações ao Oscar | Foto: Reprodução

O comediante falido Arthur Fleck encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City. Desconsiderado pela sociedade, Fleck começa a ficar louco e se transforma no criminoso conhecido como Coringa.



Sessões: 19h45 – 06/02 (quinta-feira) | 16h55 – 07/02 (sexta-feira)

Parasita



Parasita é o único filme estrangeiro indicado a melhor filme também | Foto: Reprodução

Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos.



Sessões: 20h30 – 06/02 (quinta-feira) | 14h30 – 07/02 (sexta-feira)

Era Uma Vez em... Hollywood



O filme conta Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margott Robbie no elenco | Foto: Reprodução

No final da década de 1960, Hollywood começa a se transformar e o astro de TV Rick Dalton e seu dublê Cliff Booth tentam acompanhar as mudanças.



Sessões: 22h30 – 06/02 (quinta-feira) | 13h40 – 07/02 (sexta-feira)