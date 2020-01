'Klaus' é o grande vencedor do Annie Awards, o 'Oscar' da Animação

Com a vitória, Klaus se torna cada vez mais perto de levar a estatueta do Oscar | Foto: Reprodução

Manaus - "Klaus", animação da plataforma de streaming Netflix, surpreendeu a todos ao levar o prêmio mais importante da 47ª edição do Annie Awards 2020, considerado o "Oscar da Animação". O anúncio foi realizado pela Sociedade Internacional de Filmes Animados na noite de sábado (25).

Além do grande prêmio do festival, "Klaus" liderou a edição com 8 Annies, incluindo Melhor Direção. O filme levou o prêmio de todas as categorias em que concorria. O interessante é que "Klaus" não era o líder de indicações, "Frozen 2" e "Link Perdido" eram os favoritos.

O filme foi dirigido e roteirizado pelo animador espanhol Sergio Pablos. A animação ainda conta com o amazonense Gabriel Soares na equipe de coloração, que cedeu entrevista exclusiva ao Portal EM TEMPO na última quinta-feira (23).

Desde que a categoria de Melhor Animação foi introduzida no Oscar, 11 dos 15 vencedores também levaram o prêmio máximo no Annie. Aliás, nas últimas 4 edições, os vencedores foram exatamente os mesmos.

O mais interessante agora é darmos uma olhada como foram os outros favoritos da temporada. Quem levou outros 2 prêmios foi "Frozen 2", mas ele não foi indicado ao Oscar. Já "Toy Story 4" e "Link Perdido" saíram absolutamente sem nada! Será que podemos ter surpresa para o Oscar?

O ilustrador amazonense conta da alegria de fazer parte da equipe de Klaus | Foto: Arquivo Pessoal

Confira os vencedores e indicados abaixo:

Melhor Filme em Animação

"Como Treinar Seu Dragão 3"

"Frozen 2"

"Toy Story 4"

"Klaus" (vencedor)

"Link Perdido"

Melhor Filme em Animação - Independente

"Okko’s Inn"

"I Lost My Body" (vencedor)

"Weathering With You"

"Promare"

"Buñuel no Labirinto das Tartarugas"

Melhor Diretor em Animação

"Frozen 2"

"Klaus" (vencedor)

"Link Perdido"

"I Lost My Body"

"Weathering With You"

Melhor Roteiro em Animação

"Frozen 2"

"Como Treinar Seu Dragão 3"

"Toy Story 4"

"Weathering With You"

"I Lost My Body" (vencedor)

Melhores Efeitos Animados em Animação

"Frozen 2" (vencedor)

"Abominável"

"Link Perdido"

"Weathering With You"

"Toy Story 4"

Melhor Música em Animação

"Longe"

"Frozen 2"

"I Lost My Body" (vencedor)

"Toy Story 4"

"Um Espião Animal"

Melhor Animação em Curta-metragem

"Acid Rain"

"DONT KNOW WHAT"

"Je sors acheter des cigarettes"

"Purpleboy"

"Uncle Thomas: Accounting for the Days" (vencedor)

Melhor Design de Personagem em Animação

"Klaus" (vencedor)

"A Família Addams"

"Um Espião Animal"

"Frozen 2"

"Abominável"

Melhor Animação de Personagem em Animação

"Frozen 2"

"Link Perdido"

"Klaus" (vencedor)

"Como Treinar Seu Dragão 3" - Rane Naamani

"Como Treinar Seu Dragão 3" - Dane Stogner

Melhor Dublagem em Filme de Animação

"Abominável"

"Toy Story 4"

"Pets 2"

"Frozen 2" (vencedor)

"Invader Zim: Enter the Florpus"

Melhor Editorial em Animação

"Klaus" (vencedor)

"Pets 2"

"Como Treinar Seu Dragão 3"

"Toy Story 4"

"Link Perdido"

Melhor Storyboarding em Animação

"Klaus" (vencedor)

"Link Perdido" - Oliver Thomas

"Link Perdido" - Julian Nariño

"I Lost My Body" - Julien Bisaro

"I Lost My Body"​ - Jérémy Clapin

Melhor Direção de Arte em Animação

"A Família Addams"

"Abominável"

"Como Treinar Seu Dragão 3"

"Klaus" (vencedor)

"Link Perdido"