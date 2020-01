Galo Manaus 2020 dá 'banho de frevo' na terça-feira de Carnaval

Na terça-feira de Carnaval, dia 25 de fevereiro, o Galo Manaus desfila no Centro de Convenções – Sambódromo (Av. Pedro Teixeira, S/N, Dom Pedro) e, este ano, faz homenagem à cantora nordestina Elba Ramalho com Banho de Frevo.

O tradicional desfile criado por pernambucanos residente em Manaus, começa às 15h e terá mais de 12 horas de programação com a Banda Oficial do Galo de Manaus, Guto Lima, Eduardo Dornellas, João Victor & Rodrigo, Manaus Frevo, Pororoca Atômica, Vanessa Auzier e Xiado da Xinela, Forró Ideal, Zezinho Corrêa com Especial Elba Ramalho e ainda a participação dos DJs Evandro Junior, Graciano Rebelo e May Seven.

A entrada é gratuita durante a festa, mas para quem deseja mais conforto, pode adquirir s ingressos para área VIP Recife, que já estão à venda em primeiro lote, para quem comprar antecipado terão como brinde um frevolê (camisa), que custam R$ 60 (sem mangas, meia) e R$ 80 (com mangas, meia), todos com open bar das 16h às 00h de água, refrigerante, cerveja e caipirinha.

Para comprar basta se dirigir na loja Le Mans Rent a Car (Av. Recife, 267, Flores) ou nas lojas Via Uno (nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Shopping Grande Circular). Além dos espaços para vendas físicas, o folião poderá comprar pelo site www.ingressofly.com.br.

Segundo o produtor do Galo Manaus, Theo Alves, o Sambódromo terá quatro espaços com programação variada. “Estamos programando quatro palcos. O principal será localizado na ferradura, onde acontecerá o show de Zezinho Corrêa em homenagem a cantora Elba Ramalho e os principais shows especiais. O segundo, será um palco com música eletrônica onde serão realizadas apresentações dos DJs Evandro Junior, Graciano Rebelo e May Seven”, diz o realizador do evento.

“Já no terceiro espaço, o “palco Manaus”, se apresentam os cantores Guto Lima, João Victor & Rodrigo, Vanessa Auzier e Xiado da Xinela. São show com uma cara da noite manauara”, conta Theo.

Ela ainda explica, que o quarto palco terá uma cara mais “alternativa”, onde os shows serão mais autorias e com ritmos diversificados.

Banho de Frevo



Em 2020, a grande homenageada será a cantora Elba Ramalho. Dona de uma voz inconfundível, carregada de um sotaque nordestino que é pura melodia e brasilidade. Sua trajetória no Carnaval brasileiro é marcada pelo sucesso, principalmente quando o assunto é frevo, os principais blocos são embalados pela sua música por todo o Brasil.

Para que a homenagem seja completa, o compositor pernambucano Eriberto Brandão compôs um frevo especialmente para com o tema. Além disso, as atrações convidadas, nos palcos e trios, irão inserir em seus repertórios, uma homenagem à Elba Ramalho, executando alguns de seus maiores sucessos e contando parte de sua história!

Galo Solidário



O Galo Manaus também vai ajudar entidades que necessitam de mantimentos para que possam desenvolver suas atividades sociais. Durante os “esquentas” que antecedem ao evento, os foliões serão incentivados a participar da campanha de arrecadação voluntária de alimentos e donativos, entre eles ração para cães e gatos, e itens para recém nascidos.

O acesso é gratuito, porém serão vendidas área vip também | Foto: Divulgação

As doações serão encaminhadas para entidades sociais que são parceiras do Galo Manaus, SRD – Sem Raça Definida, que auxilia na conscientização e políticas públicas da causa animal; Grupo “Raio de Sol”, que atua na prevenção, acolhimento social e orientação psicológica para pacientes com doenças do sangue; RNP+AM – Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, que trabalha com prevenção, acolhimento social, orientação psicológica e jurídica e a ONG “Salaada Solidário”, que tem suas ações com pessoas em situação de risco, asilos, creches e comunidades afastadas.

Sobre o Galo Manaus



O Galo Manaus foi criado em 2004, por pernambucanos que vieram morar na capital amazonense, e que tinham o desejo de matar a saudade do maior bloco de carnaval do mundo: o Galo da Madrugada.

Ao longo dos 17 anos de existência, o Galo de Manaus cresceu e ganhou o carinho dos manauaras. No início, um pequeno trio elétrico e pouco mais de 50 pessoas indo da praça de alimentação do D Pedro para a praça do Conjunto Tocantins. Hoje atrai uma multidão, aproximadamente 140.000 foliões já anseiam pelo o último dia de carnaval para se divertirem ao som de uma grande mistura de ritmos que vai desde os nordestinos, frevo, maracatu, forró, axé, swingueira passando pelas tradicionais marchinhas, música eletrônica, música sertaneja e pelos ritmos amazônicos como Guitarrada, Beiradão, Carimbó e Boi Bumbá.

Serviço



Galo de Manaus 2020 – Uma banho de frevo

Quando: terça-feira (gorda de Carnaval), dia 25 de fevereiro, às 15h.

Onde: Centro de Convenções – Sambódromo (rua Pedro Teixeira, s/n, Dom Pedro)

Quanto: Acesso Gratuito ao evento

Área Vip Recife: Frevolê: R$60 (antecipado, sem manga, meia, 1° lote) e R$80 (antecipado, com manga, meia, 1° lote) com open bar das 16h às 00h com água, cerveja, caipirinha e refrigerante

Ponto de Venda: Le Mans Rent a Car (Av. Recife, 267, Flores), lojas Via Uno (nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Shopping Grande Circular

Vendas online: www.ingressofly.com.br

