Bloco 'Xiri da Bota' agita Porto de Manaus nesta sexta

Manaus - O Porto de Manaus abre as portas, nesta sexta-feira (31), para o bloco regional 'Xiri da Bota' que vai reunir os principais nomes da música manauara em um único evento carnavalesco. A entrada é gratuita.

O nome do bloco é uma homenagem ao imaginário popular das lendas e atrativos místicos da região. O óleo, mais conhecido como "perfume da Bota", é usado para aumentar a atração sexual de quem buscar conquistar alguém para um envolvimento amoroso. A porção é um dos produtos mais populares vendidos na capital amazonense e também no interior do Estado.

O príncipe do brega Nunes Filho, Canto da Mata, DJ Carol Amaral e o Bloco "Stone Novo" - Márcia Novo e Stone Ramos agitam a festa, que começa às 17h e vai até meia-noite.

Bloco 'Stone Novo'

A banda brega The Stone Ramos e a cantora Márcia Novo formaram um bloco de Carnaval único para apresentar diversos estilos musicais como pagode, axé, toadas, canções infantis, sambas-enredos e sucessos dos carnavais de décadas passadas.

A ideia de um repertório diferencial é resgatar as músicas mais divertidas do carnaval e agitar os foliões manauaras nesse período carnavalesco. O bloco 'Xiri da Bota' faz parte da programação do 'Stone Novo'. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 99341-1569

