Banca do Largo São Sebastião recebe o 'Dia do Quadrinho Nacional'

Com o objetivo de fomentar e dar visibilidade aos quadrinistas do Amazonas, o Grupo Ajuri realiza a segunda edição do “Dia do Quadrinho Nacional – Manaus”. O evento, que começa na quinta-feira (30) e segue até sábado (1º), acontece na Banca do Largo São Sebastião, ao lado do Teatro Amazonas, Centro Histórico de Manaus.

A duração do evento, na quinta-feira (30) e sexta-feira (31), acontece a partir das 18h30 e segue até as 21h30. Já no sábado (1º), o evento começa mais cedo, às 16h30, com término às 20h30.

O evento reúne produtores de quadrinhos locais | Foto: Divulgação

Segundo um dos organizadores do evento, Evaldo Vasconcelos, a ação visa dar espaço para os produtores da região de poder mostrar seus trabalhos, visto que, atualmente, os brasileiros consomem mais quadrinhos do exterior.

“É fato que os quadrinhos estão sendo cada vez mais consumidos por conta do sucesso das adaptações para o cinema e televisão. Mas, podemos dizer que, aproximadamente, 90% do que se lê é quadrinho internacional. Nós optamos em organizar [o evento] para ser um canal de divulgação da produção local. O evento é organizado por produtores de quadrinhos em Manaus, roteiristas, ilustradores, diagramadores e designers”, explicou o organizador.

Evaldo Vasconcelos é um dos quadrinistas e organizadores do evento | Foto: Divulgação

Evaldo, que também é um dos expositores, conta que a estreia do evento recebeu mais de 500 visitantes, e que a meta é dobrar a recepção na edição deste ano.

“O evento é aberto, então não temos uma contagem oficial. Contudo, especulamos que, no ano passado, tivemos em torno 500 visitantes. Neste ano, esperamos um público de 1,2 mil pessoas. Almejamos esse número porque, na primeira edição, contávamos apenas com oito expositores. A segunda edição possui um espaço e estrutura de stands ainda maior para compor a exposição de 20 produtores de Manaus”, ressaltou Evaldo.

O evento com stand de venda e exposições das produções dos quadrinistas | Foto: Divulgação

A data

Essa celebração foi criada em 1984 pela Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo (AQC-ESP). Desde então, a entidade organiza o Prêmio Angelo Agostini, para prestigiar os profissionais brasileiros das histórias em quadrinhos.

O dia 30 de janeiro foi escolhido, pois, nesta data, em 1869, Angelo Agostini publicou, na revista Vida Fluminense (1868-1875), aquela que é tida como a 1ª história em quadrinhos do Brasil: “As Aventuras de Nhô Quim” ou “Impressões de Uma Viagem à Corte”.

Cartaz de divulgação do evento | Foto: Divulgação

No mesmo ano, em 14 de março, em comemoração aos 50 anos do lançado do Suplemento Juvenil de Adolfo Aizen, foi instituído, pela Academia Brasileira de Letras e pela Associação Brasileira de Imprensa, que essa data seria o “Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos”

Programação

No evento, haverá palestras, oficinas, venda de trabalhos de artistas e apresentação de projetos a serem lançados, este ano, pelos membros do grupo.

Algumas 'HQ' que serão expostas no evento | Foto: Divulgação

Das obras anunciadas, destacam-se as HQ’s ganhadoras do Prêmio Manaus de Conexões Culturais da Fundação Municipal de Cultura Turismo e Eventos (Manauscult):

- “Ajuricaba” de Ademar Viera, Jucilandy Jr e Crystieê Santos;

- “Trovão 2” de Luiz Andrade;

- “No Rastro do Eldorado – Uma Biografia de Silvino Santos” de Evaldo Vasconcelos e Ricardo Souza (ilustrador da HQ Marighella #LIVRE);

- “Maramunhã" de Evaldo Vasconcelos e Rayanne Cardoso e - “A Última Flecha” de Emerson Medina e Romahs Mascarenhas.

Outros artistas do grupo estão lançando trabalho no evento: Geovan Motter com “T.E.A.M. e Totó 2”, Romulo Gama com “Sonho” e "O Dedo do Mei" e "Amar é um Lance Contraditório” e o parintinense Levi Gama com “Teça e o Pássaro Negro” e “Caturama e a ilha dos Mistérios”.

Além dos trabalhos individuais, o grupo também divulgará a coletânea Ajuri #2 com trabalhos de todos os membros e com previsão de lançamento no segundo semestre deste ano.

Gidalti Jr. é uma das atrações confirmadas no evento futuro. | Foto: Divulgação

Novidades

Entre os anúncios do Grupo Ajuri para 2020 está a o direcionamento de foco para a área de formação de novos artistas de quadrinho e profissionalização dos atuais.

Para isso, o Grupo oferecerá uma série de palestras e oficinas com profissionais brasileiros renomados. O evento é denominado projeto Palavras imagens e Artífices, uma iniciativa também contemplada no Prêmio Conexões da ManausCult.

Rogério de Campos faz parte de um dos artistas que chegará em Manaus no segundo semestre | Foto: Divulgação

O projeto trará a Manaus profissionais como: Gidalti Jr., professor de desenho e premiado quadrinista com a obra “Castanha do Pará”; Rogério de Campos, editor da revista “Animal” e das editoras Conrad e Veneta; além de Wagner Willian, autor de “Lobisomem Sem Barba” e “Silvestre”, entre outros artistas e profissionais do mercado editorial.

Todos os artistas confirmados até o momento são ganhadores do Prêmio Jabuti, maior premiação do mercado editorial brasileiro. O projeto Palavras, Imagens e Artífices será gratuito e ainda não tem data de realização confirmada.

Wagner William compõe o quadro de artistas anunciados para o evento do segundo semestre da Ajuri | Foto: Divulgação

Serviço

O que: 2º Dia do Quadrinho Nacional - Manaus;

Datas: De 30 de janeiro a 1º de fevereiro;

Onde: Banca do Largo, ao lado do Teatro Amazonas

Horários: Quinta e Sexta: Das 18h30 às 21h30 | Sábado: Das 16h30 às 20h30.