'O Carnaval das Galáxias' é tema do Manaus Fantasy 2020

Com 128 projetos, ideias e Com o tema “O Carnaval das Galáxias”, o Manaus Fantasy acontece no próximo dia 24, segunda-feira gorda de Carnaval. O público que for ao evento vai encontrar um cenário moderno com meteoros, planetas e estrelas. Além do tema, a novidade será o novo local, no Diamond Convencion Center (Av. do Turismo, 1425, Tarumã). Mais amplo e moderno, que se transformará num visual futurístico, e espacial. A festa acontece a partir das 22 horas.

Grandes atrações já estão confirmadas, entre elas, estão os cantores Uendel Pinheiro, George Japa, Dennys Salvador, a dupla João Victor & Rodrigo, o grupo Estrelas e a animação dos DJs Jonh e Sandro Souza, que tocarão os grandes sucessos da atualidade.

George Japa é um dos artistas da festa | Foto: Divulgação

A realização é da M1 Eventos em parceria com Quarenta Graus Produções. O Manaus Fantasy já disponibilizou os ingressos, com preços acessíveis com o custo de R$ 45 (pista, 1° lote, meia) e de área VIP – com open bar de gin, vodca, caipirinha, caipirosca, água, cerveja e refrigerante, durante todo o evento, ao preço de R$ 155 (1° lote, meia promocional), que estão à venda nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shopping Amazonas, Manauara e Sumaúma.

Para quem gosta de comodidade, a compra pode ser realizada através do site www.obaingressos.com.br , ou nos totens de autoatendimento localizados nas Óticas Vejas do Centro, Alvorada, Manoa e São José.

O Uendel Pinheiro também faz parte das atrações | Foto: Divulgação

Segundo o produtor da M1 Eventos, Fabio Baía, “O Carnaval das Galáxias” além de uma boa programação musical, terá espaços e cenários com imagens que simularam uma viagem interplanetária com estrelas cadentes, meteoros e constelações onde o público poderá interagir. “Este ano, vamos fazer um Manaus Fantasy inesquecível. Hoje as pessoas procuram cenários para suas fotos. Vamos programar espaços para que elas eternizem esses momentos de diversão”, e tenham uma experiência única diz Fabio.

Prêmios individual e grupo



Já é tradição premiar as melhores fantasias, sejam elas individual ou em grupos. Na categoria “Grupo”, a principal exigência é de que deverá ter no mínimo, dois participantes, o primeiro colocado receberá R$ 3 mil, o segundo lugar será contemplado com R$ 2 mil e o terceiro colocado ganhará R$ 1 mil.

Para a categorial “Individual”, o vencedor levará para casa R$ 2 mil. O segundo e o terceiro lugar também serão premiados, com R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente.

A premiação será realizada durante a realização do evento e para participar o público pode se inscrever, até meia-noite. Serão escolhidas 10 fantasias para concorrer a premiação. Em seguida, o púbico elege os cinco finalistas que concorreram aos prêmios.

O uso da fantasia é indispensável para participar do evento | Foto: Divulgação

O uso de fantasia é um item indispensável para participar do evento mas não é obrigatório está adequado ao tema da festa mas, principalmente, que seja original e inusitado. “A premiação é muito legal. Sempre o público decide pela criatividade. Mas a diversão é um dos itens para que seja uma grande noite”, conclui o produtor.

Serviço



Manaus Fantasy 2020 - O Carnaval das Galáxias

Onde: Diamond Convencion Center (Av. do Turismo, 1425, Tarumã)

Quando: 24 de fevereiro, na Segunda Gorda de Carnaval, às 22h.

Ingressos: R$ 45 para pista (1° Lote/Meia) e R$ 155 para área VIP (1° lote/ meia/open bar de gin, vodca, caipirinha, caipirosca, água, cerveja e refrigerante durante todo o evento)

Vendas físicas: Oba Ingressos, localizados nos shopping Amazonas, Manauara, e Sumaúma

Vendas online: www.obaingressos.com.br

Censura: 18 anos

*Com informações da assessoria