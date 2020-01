Artistas do Norte estão na lista de destaques de 2020 pela SP-Arte

Manaus - A SP-Arte convidou especialistas para indicar e comentar a pesquisa de artistas que acompanham e que, para eles, serão destaque em 2020. Dos selecionados, dois são da Região Norte, o amazonense Denilson Baniwa e o paraense Emerson Munduruku. Em entrevista ao Portal EM TEMPO , a dupla falou do reconhecimento, também sobre preservação da natureza e valorização dos artistas locais.

Para a definição da lista, participaram os curadores Bernardo Mosqueira, Fernanda Brenner, Júlia Rebouças, Luisa Duarte e Thiago de Paula Souza. O resultado trouxe um elenco diversificado de vinte artistas, que reflete a pluralidade de geografias, práticas e temáticas artísticas que hoje estão em plena ebulição.

O objetivo de Denilson como comunicador indígena é provocar nos jovens a vontade de criar seus próprios meios de comunicação | Foto: Divulgação

Emerson Munduruku, 27 anos, nascido em Santarém, é biólogo, mestre em ecologia, arte-educador e artista visual. É militante de direitos LGBTQI+ e indígenas e reside em Manaus. Ela dá vida à personagem Uýra Sodoma, uma drag queen considerada uma entidade que expressa o híbrido entre a cidade e a floresta. Em fotografias das caracterizações e performances, o artista denuncia as violências aos sistemas vivos e reconta histórias de encantaria existente na floresta.

Do Tupi Guarani, Uýra significa “ave / liberdade”, e Sodoma “da carne”. A proposta é um diálogo artístico cultural profundo sobre o processo de autoconhecimento do ser humano por meio da natureza.

Denilson Baniwa é artista gráfico e ativista dos direitos indígenas | Foto: Divulgação

Munduruku uniu então a representatividade LGBTQ+ ao seu amor pela preservação da natureza, associando a estética das drag queens com a mensagem de uma floresta viva.

Emerson revelou à reportagem como está se sentindo desde que descobriu que seu nome estava na lista. ‘’Fui convidada a estar numa lista privilegiada, em geografia e raça. Nós indígenas e amazônicos, costumamos ficar fora dos grandes circuitos de Arte contemporânea, por esta ser acessada principalmente por pessoas brancas e do Sul/Sudeste. Contudo, artistas do Norte vêm tomando a cena nacional e trazendo os olhares necessários à nossa cultura, vozes e região. Isto é importante porque exalta o que temos de belo e denuncia as violências aqui presentes’’, afirmou.

Ao ser questionado sobre a situação dos artistas na região Norte, Emerson deixou claro que é necessário que a população descolonize a realidade para que possa valorizar a arte daqui.

Amazônia é um grande berço de criação | Foto: Arquivo EM TEMPO

“Nós já estamos mudando ao nos alimentarmos de nós mesmos. A Amazônia é um grande berço de criação, rica em alimentos físicos e simbólicos. Por que um estrangeiro vem até aqui? Por que nos roubam há tanto tempo? Por que a Amazônia é um universo com todas constelações. Não precisamos ir longe, tudo que precisamos estar aqui no nosso quintal. É assim que mudamos a lógica e descolonizamos a realidade’’, explicou o artista.

Denilson Baniwa, 36 anos, nascido na aldeia Darí, Barcelos (AM), é publicitário, articulador de cultura digital, ilustrador, diretor de arte, comunicador, web ativista, artista gráfico e ativista dos direitos indígenas. É também, ao lado de Anápuáka Tupinambá e Renata Tupinambá, um dos coordenadores da Rádio Yandê, que nasceu em 2013 da necessidade de criar mecanismos de propagação da cultura indígena fora das aldeias.

Nos anos 2000, se uniu a outros indígenas na criação de rádios piratas e comunitárias para atender às populações indígenas da periferia de Manaus. Como comunicador indígena, diz que seu objetivo é provocar nos jovens a vontade de criar seus próprios meios e formatos de comunicação.

Quanto à lista, Denilson deixou claro que o lugar não é só seu. “Estar numa lista preparada por curadores tão importantes é um lugar que não desejo tomar como meu, mas compartilhar com todos os que não puderam estar ali. Não me sinto num lugar de destaque sem levar neste caminhar outros indígenas, amazonenses e seres que nunca couberam no Sudeste e Sul do Brasil’’, esclareceu o artista.

Emerson Munduruku dá vida à Uýra Sodoma | Foto: Divulgação

Além disso, enalteceu o Norte ao dizer que o reconhecimento dos talentos da região se dão pelo fato de serem tão ‘’atentados’’, o que faz com que seja impossível fingir que esses artistas indígenas e amazônidas não existem.

Ao fim da entrevista, o artista convidou o leitor a fazer uma reflexão. Segundo ele, o Sudeste não valoriza os artistas do Norte na mesma medida que o Norte não valoriza os artistas de sua região. “Se Manaus não os acolhe, como serão acolhidos por aqueles que são de fora? ”, questiona.