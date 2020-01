Festival de Parintins pode esgotar ingressos em tempo recorde

No site é possível encontrar todos os serviços e pacotes disponíveis | Foto: Divulgação

Parintins - Faltando 150 dias para o Festival Folclórico de Parintins, as vendas de ingressos estão muito aquecidas. De acordo com a Amazon Best, operadora oficial da festa, há setores em que os ingressos já estão completamente esgotados e a perspectiva é de que até o final desta semana os setores de arquibancada central de ambos os bois também estejam todos vendidos.



"Os ingressos para o Camarote Vip dos dois bumbás, assim como os passaportes de três noites em cadeira tipo 01 para o Garantido e arquibancada central do Caprichoso já estão esgotados. Até o final desta semana, teremos mais setores totalmente vendidos. Atribuímos esse sucesso de vendas também ao nosso atendimento online, que é ágil e está sendo bastante procurado", afirma o produtor da Amazon Best Diego Oliveirah.

No site www.festivaldeparintins.com.br é possível encontrar todos os serviços e pacotes disponíveis, e ainda visualizar os mapas dos setores. "Quem não quiser ficar na mão de cambistas deve se apressar", enfatiza.

Planeta Boi

Outro evento que abre a temporada bovina na capital amazonense é a Feijoada Planeta Boi, que este ano está marcada para o dia 11 de abril, no Centro de Convenções Vasco Vasques, com várias novidades.

"Estamos repaginando o evento, que pela primeira vez esse ano vai ser 100% boi-bumbá. Sentimos necessidade de colocar mais atrações bovinas e assim valorizar os artistas desta temporada. Também teremos muita inovação na decoração da festa, assinada pela arquiteta Erika Baranda, que vai trazer uma décor moderna e arrojada, sem sair das raízes bovinas", adianta Oliveirah.

No line-up do evento, David Assayag, Sebastião Jr, PA Chaves, Edmundo Oran, Batucada e Marujada e apresentações de itens oficiais. Terá feijoada e open bar do início ao fim do evento. A venda de ingressos será anunciada na próxima semana.

*Com informações da assessoria