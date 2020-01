'Bad Boys Para Sempre', 'Judy' e 'Os Órfãos' estreiam nas telonas

Manaus - O final de semana já está chegando e, para comemorar com grande estilo, três ótimas opções de filme estreiam nesta quinta-feira (30) nos cinemas de Manaus: a continuação “Bad Boys Para Sempre”, o biográfico “Judy: Muito Além do Arco-íris” e de terror “Os Órfãos”.

Bad Boys Para Sempre

Após 25 anos da estreia do primeiro longa da franquia “Bad Boys”, no dia 7 de abril de 1995, é lançado o filme de ação-comédia que traz de volta os grandes atores em ascensão Will Smith e Martin Lawrence, como protagonistas de uma história em que ambos atuam como detetives do Departamento de Polícia de Miami.

O longa-metragem veio com uma roupagem parecida com o grande sucesso “Máquina Mortífera”, que traz como tema um enredo no estilo “policiais parceiros”. Mesmo com recepção pelo público dividida, o diretor Michael Bay resolveu lançar a continuação no ano de 2003, terminando o filme intitulado “Bad Boys II” como um ar de despedida dos detetives das telonas.

Após hiato de mais de 15 anos, os detetives voltam para o cinema com o novo “Bad Boys Para Sempre”, sob comando agora dos diretores belgas Adil El Arbi e Bilall Fallah. O terceiro filme da franquia promete contar uma história com um roteiro mais elaborado, cenas de ação empolgante regadas com bastante humor.

Onde assistir

Centerplex Grande Circular: 18h15, 21h

Cinemark Studio 5: 13h30, 16h10, 18h50, 21h50 (Dublado XD)

Cinépolis Manaus Plaza: 14h30, 15h20, 16h15, 17h15, 18h15, 19h, 20h, 21h, 21h45 (Dublado)

Cinépolis Millennium: 14h, 17h45, 19h30, 20h15 (Dublado); 16h45, 22h15 (Legendado); 13h, 15h45, 18h30, 21h15 (Dublado MacroXE)

Cinépolis Ponta Negra: 15h, 18h, 21h05 (Sala VIP Legendado); 13h30, 19h (Macro XE Dublado); 16h15, 21h45 (Macro XE Legendado); 15h30, 18h30, 22h15 (Dublado)

Kinoplex Amazonas: 13h30, 16h05, 18h40, 21h15 (Kinoevolution Dublado); 15h25, 20h35 (Dublado)

Playarte Manauara: 15h, 17h40, 21h10 (Legendado); 13h, 15h50, 18h30, 20h20 (Dublado)

UCI Sumaúma: 13h50, 16h30, 19h10, 21h50 (Dublado Xplus); 14h35, 17h10, 19h45 (Dublado); 22h20 (Legendado)

Judy: Muito Além do Arco-íris

Com a temporada de premiações quase chegando ao fim, o drama biográfico “Judy: Muito Além do Arco-íris” busca contar a história de vida de Judy Garland.

A grande atriz e cantora protagonizou brilhantes filmes desde jovem, rendendo ao Oscar nos musicais: “O Mágico de Oz” (1939) e o “Nasce Uma Estrela” (1954) – o enredo deste último rendeu uma quarta adaptação que fez com que a cantora Lady Gaga levasse também o Oscar de Melhor Canção Original.

A atriz e produtora estadunidense Renée Kathleen Zellweger, que protagonizou Judy no drama, consegue representar a cantora de forma espetacular, segundo a crítica especializada internacional.

A brilhante atuação rendeu indicações em vários festivais de cinema deste ano e, como se não bastasse, a atriz levou quase todos os prêmios, consolidando-se assim a favorita a levar o Oscar 2020 de Melhor Atriz.

Onde assistir

Playarte Manauara: 16h10, 18h15, 20h45 (Legendado)

Cinépolis Millenium: 16h30, 18h45 (Legendado)

Os Órfãos

Para os amantes do gênero que mistura drama e terror, o longa-metragem “Os Órfãos” também estreia nos cinemas de todo o Brasil hoje.

O filme conta a história de Kate, interpretada pela Mackenzie Davis, uma jovem professora que é contratada para trabalhar como governanta na mansão de um homem rico.

Na casa, localizada em Essex, nos arredores de Londres (Inglaterra), vivem também Flora, vivida pela jovem Brooklyn Prince e Miles, interpretado por Finn Wolfhard – protagonista de produções do mesmo gênero como Stranger Things e o remake IT: A coisa –, e os sobrinhos órfãos do patrão.

No entanto, ela logo percebe que, no local, existem outros moradores, não necessariamente vivos.

Onde assistir

Cinemark Studio 5: 18h30, 21h15 (Dublado)

Cinépolis Manaus Plaza: 15h15, 17h30, 19h45, 22h (Dublado)

Cinépolis Millennium: 14h45, 15h15, 17h10, 17h30, 19h15, 19h45, 21h45, 22h00 (Dublado)

Cinépolis Ponta Negra: 16h45, 21h30 (Legendado); 14h45, 18h45 (Dublado)

Kinoplex Amazonas: 14h, 20h50 (Dublado)

Playarte Manauara: 19h30, 21h40 (Dublado)

UCI Sumaúma: 22h05 (Legendado), 13h45, 15h50, 17h55, 20h00 (Dublado)