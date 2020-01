Rock anima primeira banda de carnaval do Quiosque Beer

Um dos points mais curtidos pelo público que gosta de um bom rock'n'roll, o Quiosque Beer, localizado na Av. Bartolomeu Bueno, 05, bairro D.Pedro, realizará oficialmente, sua primeira banda de carnaval. O evento acontecerá sábado, 08 de fevereiro, na rua, em frente ao bar, a partir das 14h. A entrada é franca mas, haverá venda de camisas para área VIP ao valor de R$80 e abadás ao valor de R$50.

Ambas as camisas, darão direito ao uso interno do bar e a permancer no local, assim que o evento encerrar na rua, pois segunda a direção, a festa irá continuar até o sol raiar, nas dependências do Quiosque. Um palco será montado na Bartolomeu Bueno, com as seguintes atrações: Control Z, Zona Tribal, Anestesia, Cover Killer, Katrina e Catraia Rock.

Todas bandas residentes do Quiosque Beer. "É a primeira vez que faremos um evento de carnaval, eu e toda a equipe do Quiosque, estamos animados", declarou Alysson Lima, proprietário do Quiosque. Ainda segundo ele, a idéia é movimentar a casa por quase um dia inteiro. "Assim que a banda encerrar, o Quiosque permanecerá exclusivamente aberto para quem estiver com a camisa oficial do evento, ou seja, a festa continuará dentro do bar", explicou.

A banda Zona Tribal é uma das atrações | Foto: Divulgação

Rock e serpentina

Entre as bandas que estão escaladas para fazer a festa dos foliões roqueiros, está a Anestesia. Banda icônica e representante do hard rock, a Anestesia é velha conhecida do público manauara. "Será uma tarde memorável onde vamos executar clássicos do rock para fazer a festa de quem curte um bom rock'n'roll", destacou Ehud Abensur, vocalista da banda.

Outra banda escalada é a Ctrl + Z, ou simplesmente Control Z. Residente do bar, o vocalista Marcos Chaves explica que a tarde do dia 08 de fevereiro, entrará para a história do Quiosque Beer. "Vamos fazer um show pra cima, com espírito de folia de carnaval, tocando muito rock'n'roll, é claro", adiantou Marcos. "Para quem quer curtir o carnaval ouvindo rock, a banda é a pedida", finalizou.

Serviço

O Quiosque Beer possui mais de uma década de existência. É o maior campeão do concurso nacional "Comida de Buteco" (edição Amazonas) sendo agraciado em três edições.

Funciona de terça à sabado, a partir das 18h, ao som de clássicos do rock nacional e internacional, com abertura para a produção local.

Serve: cervejas, drinks, água, sucos, refrigerantes e excelente tira-gosto.

*Com informações da assessoria