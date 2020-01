Segunda edição do 'Bloco do Amor' agita a Praça 14 neste sábado (1º)

Manaus- Um dos blocos mais esperados do carnaval, o Bloco do Amor, acontece neste sábado (1), a partir das 21h, na GRES Vitória-Régia, localizada na Rua Emílio Moreira, Praça 14. O evento, que se classifica como um local para quem acredita que toda forma de amor, está na segunda edição e, pretende reunir samba, pagode, funk, axé e swingueira na mesma noite.



A folia irá contar com o swing do cantor Rogerinho da Bahia que faz a galera sair do chão com muito axé e swingueira, o super astral de George Japa cantando os sucessos do forró e com o grupo amazonense Vem K Sambar que promete agitar o público presente com muito samba e pagode. Durante os intervalos, os DJs Bié e Rafa Militão assumem a “pista” com as batidas de 150 BPM.

O “Bloco do Amor” é uma referência à roda de samba “Amor eu vou dormir” que acontece todos os sábados e está preparando toda a infraestrutura para a realização do evento com conforto, segurança, serviço de bar e padrão de eventos sob o comando da VKS Produções.

A entrada é free até às 22h. Mas quem quiser pode ainda garantir os últimos ingressos com abadá, basta chegar a partir das 15h, no dia do evento, na roda de samba “Amor eu vou dormir”. O ingresso pista e abadá custa R$25 e ingresso open bar e abadá R$70. A casa também dispõe de camarotes e ingressos sem abadá. Maiores informações: 98407-1407.