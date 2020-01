Carnapet! Manaus tem dois eventos de Carnaval para pets

Outro evento mega animado é o “Carnaval Pinscher” que será no dia 8 de fevereiro | Foto: Divulgação

Manaus - Uma boa notícia chega para quem ama a folia de Carnaval e não quer deixar os pets de fora da festa. Manaus vai receber nos próximos fins de semana dois eventos carnavalescos gratuitos voltados aos peludos.



Um deles é o “Carnaval Pet”, um evento que ocorre no próximo sábado (1) com muita folia no Pet Sam, localizado na avenida Duque de Caxias, número 419, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.



“Será um dia de muita diversão para pets e seus tutores. Nosso principal objetivo é proporcionar um momento de lazer, interação e deixar os bichinhos prontos para o carnaval. Teremos um bate-papo sobre comportamento animal, nutrição, parasitas e dicas dermatológicas. Uma mesa com petiscos da Prime Distribuidora deixará os pets bem à vontade e tranquilos. Já recebemos muitas novidades exclusivas em roupinhas, fantasias, acessórios e brinquedos”, explica a Médica Veterinária Jéssica Antunes.



Tutores que quiserem entrar no clima, poderão ir fantasiados para fazer uma foto profissional, que será enviada de brinde para os clientes que comprarem roupinhas, fantasias e acessórios para os pets.



Outro evento mega animado é o “Carnaval Pinscher” que será no dia 8 de fevereiro e promete reunir cães em um único espaço, no Parque dos Bilhares, situado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento que é promovido pelo grupo ‘Admiradores de Pinscher Manaus’ vai ocorrer a partir das 16h com entrada gratuita.



Na festa, os pinschers e demais cachorrinhos poderão participar de várias brincadeiras, sorteios e distribuição de brindes, além do concurso do pet com a melhor fantasia. Um dos critérios para ganhar o 1º, 2º e 3º lugar é que a fantasia não incomode e nem ofereça risco ao animal.



Os pets concorrerão a brindes como kit higiene básica, caminhas personalizadas, acessórios, ração, roupinhas e outras coisas.

O Pinscher segue a risca a expressão popular “tamanho não é documento”. Conhecido pela sua energia inesgotável e seu latido, o cãozinho de, no máximo, 30 centímetros, demonstra toda a sua braveza quando percebe algo de errado ao seu redor.