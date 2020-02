Looks, acessórios e maquiagem para curtir o Carnaval 2020

Saiba o que tendência para os dias de folia em 2020 | Foto: Reprodução

Manaus - Há quem diga que o ano só começa depois do Carnaval. Muitos amazonenses aguardam o período da folia para extravasarem na avenida do samba e nos famosos blocos de rua que atraem milhares. A dúvida é: “O que usar? O que é tendência para este ano? ”. O EM TEMPO separou dicas de maquiagem, roupas e acessórios para usar e abusar nos dias de folia.

Acessórios

As tiaras são as preferidas | Foto: Reprodução

A tendência do ano são as tiaras com palavras e frases. O acessório aparentemente simples pode ser a peça chave na combinação do look. A técnica em enfermagem Juliane Lopes, de 20 anos, juntamente com a irmã Beatriz Lopes, de 18 anos, confeccionam as tiaras que fazem a “cabeça dos foliões” no Carnaval.

A ideia começou quando a mãe de Beatriz e Juliane confeccionava as fantasias para o Carnaval anualmente. Beatriz incentivou a irmã com a ideia da lojinha virtual de acessórios nas redes sociais. “Ela sempre frequentou muito os bloquinhos, e eu e minha mãe sempre fazíamos as fantasias e acessórios dela”, relembra Juliane.

O importante é não ter medo de inovar e "causar" | Foto: Reprodução

Inspiradas em pedidos das próprias clientes, as tiaras ganham as letras dos hits do momento, frases e até mesmo memes da internet. As irmãs Lopes separaram alguns modelos das criações particulares para inspirar a entrar no bloco das tiaras e, o melhor, com um preço que cabe no seu bolso.

Contato: @juju_arcosetiaras - (92) 99526 8273

Roupas que dizem muito

As camisas com frases engraçadas deixam de lado o famoso abadá | Foto: Platini Fotografia

Não apenas as tiaras têm muito o que falar, mas as camisas com frases são tendências para os dias de folia. O empresário João Carlos trabalha há seis anos no segmento e destaca que o abadá ficou para trás.

“Sempre o que mais se produzia nessa época era o famoso “abadá”, porém tem uns dois anos que as pessoas deixaram de usar mais e aderiram a camisas personalizadas. Hoje, a produção de abadá não é como antes. Pensando nisso, criei uma marca voltada para camisas personalizadas que, apesar de ter bastante procura na época do Carnaval, também são usadas no decorrer do ano devido às frases divertidas”, afirma.

Na era das redes sociais, os memes mexem com a criatividade dos brasileiros. Diante disso, o empresário buscou inspiração nas frases criativas da internet, músicas, acontecimentos do mundo dos famosos e as “pérolas” ditas entre amigos. As queridinhas dos clientes são: “O sigilo é a garantia do replay”, “Oi, sumido.”, “Oi, sumida.”, “Eu tenho controle só que tá sem pilha.”, cada uma mais divertida que a outra.

A ideia é ideal para juntar amigos | Foto: Platini Fotografia

O custo de cada camisa é R$ 35, com malha 100% algodão, ideal para quem deseja gastar pouco, ter conforto durante as festas e, o melhor, pode usar o modelo no dia a dia, com muito bom gosto e humor.

Contatos: @camisasderesenha (92) 98164 1161

Ombreiras voltaram com tudo!

As ombreiras voltam com mais brilho e cor | Foto: Reprodução

Outra tendência que vem para fazer a diferença na composição da fantasia são as ombreiras. Elas já foram moda na década de 1970 e 1980. E estão de volta, mas, desta vez, com fitas, franjas, brilho ou penas artificiais. O acessório vem com tudo para o Carnaval 2020. Movimento e empoderamento é característica do uso das ombreiras.

Amizade até na fantasia

A dica é juntar os amigos e cair na folia "combinadinhos" | Foto: Leonardo Mota

Para quem tem aquela amiga inseparável, existe a opção “combinadinhas”. Já foi o tempo em que o folião queria que a sua fantasia fosse exclusiva e única. A tendência agora são as fantasias de amigas, combinadas em comum e num único tema. As opções são as mais variadas. A dica é juntar as amigas e ir para a folia.

Maquiagem

Veja as dicas da maquiadora do que é tendência | Foto: Leonardo Mota

Para arrasar na avenida, a escolha da maquiagem também ajuda na composição da fantasia. A parintinense Ranielly Sampaio, de 22 anos, além de falar das tendências para este ano, dá dicas para manter o brilho e a make por mais tempo. O que está em alta, segundo a maquiadora, são as cores neon e os cílios postiços com muito volume.

Olhos marcados e com muito brilho | Foto: Leonardo Mota

“No Carnaval as pessoas não ficam muito preocupadas com perfeição e sim com o brilho. O legal é brilhar, mas o que vêm ganhando o coração das clientes são as cores neon”, destaca a maquiadora.

A ideia do Carnaval é o colorido, quanto mais cor e chamativo, melhor. É impossível errar na escolha de cores e brilho. O que ganha espaço também são os apliques de pedrarias e cristais colantes, como também os delineados que fogem do padrão. A ideia é usar a imaginação, tudo pode quando o assunto é Carnaval.

Ranielly Sampaio traz dicas para quem quer acertar na escolha da make | Foto: Leonardo Mota

“Tem gente que gosta daquele básico, mas há foliões que aproveitam a época para soltar as cores e o brilho em uma maquiagem bem elaborada”, afirma Ranielly.

Contato: @raniellysampaiomakeup - (92) 99442 3470

Dicas da maquiadora

Brilhar é pré-requisito. Para o uso de purpurina no corpo, a dica é fazer o uso de vaselina, brilho labial, gelatina de cabelo e álcool em gel na área em que deseja a fixação e, por fim, fixar o brilho por cima. A maquiadora afirma que, mesmo que o brincante venha a transpirar, os produtos ajudam com que a purpurina permaneça por mais tempo.

Brilho e cor para o carnaval 2020 | Foto: Leonardo Mota

Outra preocupação é o tempo de durabilidade da produção. Para que a maquiagem permaneça por mais tempo, Ranielly afirma que, antes de tudo, é importante ter uma boa preparação de pele, mesmo que a pele seja oleosa, seca ou normal. A preparação de pele com os produtos certos permitirá que a maquiagem não borre e derreta na hora da festa. Agora, é só escolher o look, preparar os adereços, a maquiagem e cair na folia.