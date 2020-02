Lorenzo Fortes volta do Canadá e recebe surpresa de fãs no aeroporto

Manaus - Cantor Lorenzo Fortes chega do Canadá, após intercâmbio de estudos. Fãs clubes se uniram para aguardar o cantor sertanejo. "Que saudade que eu estava de vocês", exclamou Lorenzo, emocionado com a surpresa. "Quem tem esses fãs, tem alegria de verdade", concluiu. O artista agora se prepara para cumprir agenda de show cheia para o Carnaval.

O cantor Lorenzo Fortes passou um mês no Canadá para intercâmbio. Recentemente, formado pelo Instituto de Idiomas Mackinley, o artista foi aprimorar o idioma e aplicar na carreira musical.

"A experiência foi maravilhosa! Eu sempre quis ir ao Canadá. Aprendi bastante e me diverti muito também", diz artista.

Lorenzo não descarta a possibilidade de lançar uma música em inglês | Foto: Divulgação

Indagado sobre um possível single em inglês, ele deixa no ar o mistério. "Quem sabe, né?". No momento, minha intenção é inserir no meu repertório mais músicas em inglês e aprimorar a fala para que eu possa falar o idioma mais próximo do correto possível", explica Lorenzo Fortes.

Lorenzo passou um mês estudando inglês no Canadá | Foto: Divulgação

