Turnê de despedida do Skank chega a Manaus em março

Manaus- Trinta anos de muito sucesso, marcando gerações e deixando seu nome gravado na música popular brasileira, a banda mineira Skank vai usar este ano para se despedir dos seus fãs em todo país. Em Manaus, o desfecho dessa história acontece no dia 28 de março, no espaço Podium da Arena da Amazônia.



Em três décadas, foram 15 álbuns apresentados ao público e inúmeros sucessos cantarolados pelo público – seja ele de rádio ou TV. O show inédito ‘Skank 30 Anos’ vai reunir os maiores hits do grupo, como “Tanto”, “Jackie Tequila”, “Pacato Cidadão” e “É uma partida de futebol”. Para não deixar os fãs com tanta saudade, a banda vai lançar algumas canções inéditas durante a turnê, como a recém-lançada “Beijo na Guanabara”, composto há quase 20 anos e guardadinha até agora, resgatando a sonoridade skankiana do período. Antes do lançamento do novo trabalho, a banda divulgou “Algo Parecido”.

“Nós decidimos lançá-la porque não queríamos seguir uma fórmula atual de soltar singles isolados ou esperar um disco de inéditas. Já que estamos lançando material novo, ao vivo, vamos incluir ‘Algo Parecido’ que simboliza tanto meu jeito de compor atualmente quanto ‘Beijo na Guanabara’, que é composição da época e que não entrou m nenhum disco”, contou Samuel Rosa, vocalista da banda.

Como compra os ingressos?

A apresentação está marcada para às 00h. Os ingressos no primeiro lote custam R$ 55 reais (meia) e R$ 110 (inteira) para o setor pista; R$ 95,00 (meia) e R$ 190 (inteira) para o setor pista premium.

Os passaportes podem ser adquiridas nas Centrais Oba Ingressos, localizados nos shoppings Manauara, Sumaúma e Amazonas ou por meio do site www.ingressoprime.com.

*Com informações da assessoria