Cantora e atriz Marcella Bártholo é indicada a mais um prêmio nacional

Marcella Bártholo também está concorrendo ao Prêmio Musical Rio, nas categorias Atriz Revelação e Solo do Ano. | Foto: Divulgação

Manaus - A atuação da cantora e atriz amazonense no musical Brilha La Luna, no ano passado, rendeu uma nova indicação a prêmio nacional. Ela agora concorre ao Prêmio Brasil Musical, na categoria Cover. Os indicados foram anunciados nesta segunda-feira (03).

Marcella também está concorrendo ao Prêmio Musical Rio, nas categorias Atriz Revelação e Solo do Ano.Brilha La Luna é inspirado em músicas da girlband Rouge. Marcella fez o papel de Luna, a protagonista da trama.

Para a atriz, a repercussão alcançada, culminando com as indicações em dois prêmios importantes, lhe deixam ainda mais ciente da responsabilidade em se dedicar ao aprimoramento profissional. “Fiquei surpresa e ao mesmo tempo muito feliz. Independente do resultado, já é uma grande vitória estar entre os melhores do ano”, afirmou.

O Prêmio Brasil Musical está na sua segunda edição. Conta com 30 categorias, 21 definidas por um júri de especialistas em teatro e teatro musical e 09 pelo voto popular. Para participar, basta acessar o site https://www.premiobrasilmusical.com/vote. A premiação tem o objetivo de reconhecer as melhores produções do teatro musical, segmento que vem ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional.

Outros musicais que tiveram a participação de Marcella no elenco, no ano passado, também estão concorrendo a várias categorias no prêmio. São eles: O Despertar da Primavera, Peter Pan, Cartas para Gonzaguinha e Aconteceu de Acontecer Assim.

Fame

Marcella está se preparando para a reestreia do musical Fame, nesta terça-feira (04), cumprindo uma rotina intensa de preparação. Nessa segunda temporada, Fame fica em cartaz até o dia 19 de fevereiro, no Teatro Prudential.

Os ingressos estão à venda no site – https://bileto.sympla.com.br/event/64086/d/79936. As sessões acontecem às terças e quartas-feiras, às 20h.

O espetáculo conta a história de um grupo de alunos, no dia a dia de uma escola de artes performáticas muito rigorosa. Durante os anos que se passam lá dentro, os alunos descobrem mais sobre si, sobre amor, vocação e, principalmente, sobre os limites para conquistar a tão desejada fama. Marcella interpreta a protagonista, Carmen Diaz, uma jovem ambiciosa e sonhadora, que busca o estrelato a qualquer custo, sem medir as consequências.

A produção do espetáculo leva a assinatura do CEFTEM – Centro de Estudo e Formação em Teatro Musical.

A direção musical é de Tony Lucchesi e Miguel Schönmann, tradução de Leonardo Rocha e versões de Bruno Camurati.

A direção geral é do coreógrafo, ator e cantor Victor Maia, que também atua no programa Caldeirão do Huck.