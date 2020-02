Manauara Shopping exibe seção gratuita de ‘Frozen 2’

Manaus - Na próxima terça-feira (4), o Manauara Shopping vai receber a primeira sessão de 2020 do projeto CineMaterna. O filme escolhido foi a animação da Disney, Frozen 2 e a sessão vai acontecer às 14h, no Cine PlayArte, localizado na Praça de Alimentação.

“O CineMaterna é um dos nossos projetos de maior sucesso ao longo dos últimos anos, pois a sala de cinema está sempre cheia de famílias que querem um momento de lazer. Estamos muito felizes em poder continuar oferecendo essa experiência para as famílias manauaras.”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

Como nas edições anteriores, a sessão é gratuita para pai ou mãe com um bebê de até 18 meses e mais um acompanhante. A sessão é absolutamente confortável para os pequenos, pois sala de cinema é inteiramente adaptada à presença deles, com iluminação e sonorização adequadas às crianças.

Além disso, estarão disponíveis ao público um espaço exclusivo e itens para a troca de fraldas. A sala também vai contar com uma área com o chão emborrachado.

O número de ingressos é limitado à quantidade de lugares disponíveis na sala.

Sobre o filme

Anna, Elsa, Kristoff e Olaf adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os poderes de Elsa e um antigo mistério de seu reino.

Diretor: Jennifer Lee, Chris Buck.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, mobiliários, pisos, forros e luminárias que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 13 lojas âncoras, possui 10 salas de cinema PlayArte, Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas - e um teatro com 600 lugares.