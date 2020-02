Confira a programação do Carnaval 2020 no Amazonas

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, divulga a programação do Carnaval do Amazonas 2020. Este ano, o evento terá como tema “Explosão de Alegria e Cultura Popular” e contará com o Desfile das Escolas de Samba, no Sambódromo; Concurso de Fantasias e Máscaras, no Teatro Amazonas; exposição sobre antigos carnavais, no Palacete Provincial; e com o Carnaboi, que volta ao calendário oficial.

“O Carnaval é a festa do povo, é o período em que as pessoas aproveitam momentos de alegria em comunidade. Queremos que as pessoas tenham uma experiência única, por isso vamos integrar à programação outras atividades, como a exposição de antigos carnavais em Manaus e atividades acadêmicas em Parintins”, comenta o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

O Desfile das Escolas de Samba de Manaus acontecerá de 20 a 22 de fevereiro, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo. Na primeira noite (20), a partir das 21h, se apresentarão as escolas do Grupo de Acesso B: Gavião do Parque, Unidos da Coophasa, Império do Meninos Levados, Império do Mauá, Mocidade Independente da Raiz, Mocidade Independente de Ipixuna, Leões do Barão de Açu e Legião de Bambas.

Na sexta-feira (21), será a vez das agremiações do Grupo de Acesso A defenderem seus temas e cores, também a partir das 21h. São elas: Império do Hawai, Sem Compromisso, Acadêmicos da Cidade Alta, Unidos da Cidade Nova, Tradição Leste, Beija-Flor do Norte, Presidente Vargas, Vila da Barra, Balaku Blaku e Dragões do Império.

As escolas de samba do Grupo Especial desfilarão no sábado (22), a partir das 20h. Descem a Avenida do Samba, pela ordem: Primos da Ilha, Unidos do Alvorada, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade, A Grande Família, Mocidade Independente de Aparecida, Vitória Régia e Mocidade Independente do Coroado.

As campeãs do Carnaval do Amazonas 2020 serão conhecidas no dia 24 de fevereiro. A apuração também acontecerá no Sambódromo.

Carnaboi

Um dos destaques da temporada de folia, o Carnaboi chega à 20ª edição com muitas novidades e prestando homenagem a Arlindo Jr., ícone do boi-bumbá, falecido em dezembro de 2019. O evento acontecerá no dia 24 de fevereiro, Segunda-Feira Gorda de Carnaval, em um novo formato: os artistas se apresentarão num palco 360 graus, montado na ferradura do Sambódromo.

Mais de 30 atrações se apresentarão no evento, entre elas itens oficiais de Caprichoso e Garantido e os Bois de Manaus: Brilhante, Corre Campo e Garanhão.

Concurso de Fantasias e Máscaras

O concurso de fantasias acontece em duas modalidades infantil no dia 16 de fevereiro e adulto no dia 23 de fevereiro | Foto: Michael Dantas/SEC

O tradicional Concurso de Fantasias e Máscaras será destaque no Teatro Amazonas, em datas diferentes para cada modalidade: Fantasias Infantil, no dia 16 de fevereiro; Fantasias Adulto e Melhor Máscara, no dia 23 de fevereiro.



O Concurso de Fantasias Adulto contemplará seis categorias: Luxo Masculino, Luxo Feminino, Originalidade Masculina, Originalidade Feminina, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, e Melhor Idade (a partir de 60 anos). O de Fantasias Infantil terá duas categorias: Luxo e Originalidade, subdivididas por faixa etária (3 a 5 anos, 6 a 8 anos, e 9 a 12 anos). Já a modalidade Melhor Máscara contará com duas categorias: Originalidade e Luxo.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria das modalidades Adulto e Infantil. Na modalidade Melhor Máscara, apenas o primeiro lugar das duas categorias. Os prêmios variam de R$ 300 (trezentos reais) a R$ 6.000 (seis mil reais).

As inscrições para o concurso estão abertas, são gratuitas e podem ser realizadas até 14 de fevereiro (Fantasias Infantil) e 19 de fevereiro (Fantasias Adulto e Melhor Máscara) na sede da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, na avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro.

A ficha de inscrição

preenchida na íntegra, em letra de forma, e assinada pelo candidato ou representante legal –, acompanhada da documentação exigida no edital do concurso, deverá ser entregue no setor de Protocolo da Secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Na modalidade Fantasias Infantil, serão aceitas inscrições no dia do evento (16/02), das 10h às 14h, no Teatro Amazonas.

Exposição

Com um mix de imagens e referências que vão e voltam no tempo, o Palacete Provincial receberá, a partir de 17 de fevereiro, a exposição “Carnaval Kaleidoscópio”, uma mostra sobre carnavais antigos de Manaus: bailes, bandas, concursos de máscaras, escolas de samba, desfile de fantasias, clubes, coluna social e Carnaval de rua. Além desse contexto histórico, haverá também obras de artistas jovens que estão sendo realizadas com base no tema e em textos descritivos dos carnavais de Manaus na era da província.



A mostra seguirá em cartaz até março, com visitação no horário de funcionamento do Palacete.

Carnaliceu

O Carnaliceu acontece entres os dias 12 e 20 de fevereiro em Parintins | Foto: Michael Dantas/SEC

Em Parintins, de 12 a 20 de fevereiro, o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, realiza o “Carnaliceu 2020”, que dará enfoque à influência de Veneza para o Carnaval no mundo. Com o tema “No Carnaval das Máscaras, Alegria – Viaje no tempo da Folia”, a programação é aberta a toda comunidade e conta com apresentação dos alunos, escolha do Rei e Rainha do Carnaliceu, escolha da Miss Melhor Idade e atividades didáticas-pedagógicas (encontros, vivências e oficinas temáticas), que relatam e relembram as contribuições do carnaval veneziano para o evento no Brasil.

Tradicionalmente o “Carnaliceu” homenageia ilustres parintinenses. Em 2020, os homenageados serão o fotógrafo Anastácio Dourado, o artista plástico Jair Mendes, o músico Rei Azevedo, e o coreógrafo Waldir Santana.

O grande baile acontece no dia 20, na Arena do Bumbódromo, com desfile dos blocos de alunos de todos os núcleos do Liceu, acompanhados pelos personagens “Seu Liceu” e Claudio Santoro; com a presença de todos os homenageados; e show da banda Sassaricando, formada por alunos, instrutores do núcleo de Música e músicos convidados.

Emprego e renda

O secretário Marcos Apolo destaca que, além de proporcionar diversão para milhares de foliões, o Carnaval também movimenta a economia.

“O Carnaval é um trabalho das comunidades, por meio do qual é gerado um volume grande de trabalho e renda, e um movimento significativo na economia, a partir do momento em que as escolas de samba precisam fazer a aquisição dos materiais para produzir as alegorias e fantasias”, afirma o titular da pasta.

A banda Sassaricando é formada por alunos, instrutores do núcleo de Música | Foto: Michael Dantas/SEC

“Todo um comércio é movimentado durante essas e outras atividades desenvolvidas pelas escolas e durante os desfiles, quando a gente recebe no Sambódromo de Manaus milhares de pessoas que vão se divertir e acabam permitindo que centenas de pessoas que ali estão trabalhando tenham a oportunidade de garantir o sustento de suas famílias”.

Em 2019, o Carnaval do Amazonas gerou cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos, sendo 4,5 mil só relacionados aos trabalhos nos galpões dos grupos de Acesso e Especial, onde há espaço para profissionais como costureiras, aderecistas, marceneiros, serralheiros, entre muitos outros postos de trabalho.

Confira a programação oficial do Carnaval do Amazonas 2020

PROGRAMAÇÃO

16 de fevereiro (domingo)

Concurso de Fantasias Infantil

16h30 – Teatro Amazonas

17 de fevereiro (segunda-feira)

Exposição Carnaval Kaleidoscópio

19h – Palacete Provincial





20 de fevereiro (quinta-feira)

Desfile das Escolas de Samba do Grupo de Acesso B, no Sambódromo

21h – GRES Gavião do Parque

21h40 – GRES Unidos da Coophasa

22h20 –GRES Império do Meninos Levados

23h – GRES Império do Mauá

23h40 – GRES Mocidade Independente da Raiz

0h20 – GRES Mocidade Independente de Ipixuna

01h – GRES Leões do Barão de Açu

01h40 – GRES Legião de Bambas





21 de fevereiro (sexta-feira)

Desfile das Escolas de Samba do Grupo de Acesso A, no Sambódromo

21h – GRES Império do Hawai

21h45 –GRES Sem Compromisso

22h30 – GRES Acadêmicos da Cidade Alta

23h15 – GRES Unidos da Cidade Nova

0h – GRES Tradição Leste

0h45 – GRES Beija-Flor do Norte

01h30 – GRES Presidente Vargas

02h15 – GRES Vila da Barra

03h – GRES Balaku Blaku

03h45 – GRES Dragões do Império





22 de fevereiro (sábado)

Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, no Sambódromo

20h – GRC Primos da Ilha

21h20 – GRES Unidos do Alvorada

22h40 – GSRES Andanças de Ciganos

0h – GRES Reino Unido da Liberdade

1h20 – GCRES A Grande Família

2h40 – GCRES Mocidade Independente de Aparecida

4h – GRES Vitória Régia

5h20 – GRES Mocidade Independente do Coroado





23 de fevereiro (domingo)

Concurso de Fantasias Adulto / Melhor Máscara

17h30 – Teatro Amazonas

24 de fevereiro (segunda)

Carnaboi

17h – Sambódromo

