Vai ao Lollapalooza? Veja como comprar ingressos com 45% de desconto

Manaus - Restando apenas dois meses para um dos maiores festivais de música alternativa do Brasil, o Lollapalooza 2020 lançou neste ano a campanha "Entrada Social" na qual oferece 45% de desconto no ingresso para quem realizar doação no valor de R$40 para o Criança Esperança. O período de vigência da Entrada Social inicialmente prevista até o último dia 31 de janeiro, foi prorrogada até o dia 2 de março deste ano.

O projeto visa arrecadar fundos para campanha nacional de mobilização social que busca a conscientização em prol dos direitos da criança e do adolescente, realizado em parceria com Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O festival

A nona edição do Lollapalooza Brasil está marcada para acontecer nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2020 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira as atrações e qual o dia em que cada artista se apresenta

Sexta-feira - 3 de abril

Guns N' Roses, Lana Del Rey, Cage The Elephant, James Blake, Alan Walker, Rezz, Chris Lake, Rita Ora, Rex Orange County, Perry Farrel's Kind Heaven Orchestra, King Princess, Jaden Smith, Lauv, Idles, San Holo, Masego, Vinne, Jetlag, The Hu, Beowulf, Jão, Barja, Edgar

Sábado - 4 de abril

Travis Scott, Martin Garrix, Brockhampton, The Lumineers, A Day to Remember, Emicida, City and Coulour, Ajr, Djonga, Denzel Curry, Silva, Mika, Chemical Surf, Two Feet, Boombox Cartel, Yungblud, Victor Lou, Terno Rei, Mc Tha, Ashibah, Clarice Falcão, Fractall x Rocksted, Wc no Beat & Ludmilla & Kevin o Chris & Haikaiss & Filipe Ret & Pk & Felp 22

Domingo - 5 de abril

The Strokes, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Illenium, LP, Charli XCX, Kacey Musgraves, R3hab, Hayley Kiyoko, Pabllo Vittar, Goldfish, Kali Uchis, Cat Dealers, Evokings, Rashid, Wallows, Fancy INC, Fresno, Malifoo, Menores Atos, Fatnotronic, 500-E

Como participar do desconto?

O comprador terá direito ao desconto de 45% sobre o preço do ingresso inteiro mediante a doação de R$40,00 (no caso de compra do Lolla Pass ou Lolla Lounge Pass), ou de R$30,00 (no caso de compra do Lolla Day ou Lolla Lounge Day), para a campanha “Criança Esperança”, no site lollapaloozabr.com, na bilheteria oficial do UnimedHall (sem taxas).

Para efetuar a compra online, basta seguir os passos abaixo:

1 – Selecione a categoria desejada (Ex.: Lolla Pass ou Lolla Lounge Pass)

2 – O cliente será direcionado para o site oficial de compra www.ticketsforfun.com.br

3 – Clique em “comprar” e efetue seu login

4 – Siga os últimos passos escolhendo o ingresso com Entrada Social

O valor da doação será debitado no meio de pagamento utilizado, somado ao valor total da compra dos ingressos do festival.

O desconto da Entrada Social não é cumulativo com outras promoções, convênios e/ou descontos legais e/ou meia-entrada, e é válido unicamente para ingressos inteiros. Ingressos limitados e sujeitos à disponibilidade. Compra limitada a 6 ingressos por CPF.

Para clientes dos cartões Bradesco, Bradescard e next que quiserem participar da Entrada Social, além do desconto de 45%, será concedido mais 15% até o dia 31 de dezembro de 2019.

Como fazer o cancelamento da doação?

O festival reforça que toda ajuda é fundamental para manter projetos sociais que contribuem para uma vida melhor a diversas crianças, mas, se essa for mesmo a sua decisão, a doação feita poderá ser cancelada, desde que juntamente com o ingresso adquirido com o desconto da "Entrada Social?".

Para isso, basta realizar solicitação no prazo de até 07 dias corridos a partir da data de sua realização (desde que um dia útil antes do início do festival).

O reembolso da doação e do valor pago pelo ingresso deverá ser registrado no prazo e condições acima, preenchendo o formulário de cancelamento no link: https://goo.gl/5T6oTL , ou na Central de Relacionamento Tickets for Fun: 4003-5588 (abrangência nacional), das 11h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais.

A restituição do valor estará disponível na fatura seguinte ou subsequente do cartão utilizado (de acordo com a data de fechamento).