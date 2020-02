Arlequina, Oscar 2020 e Cosplay são temas de evento geek em Manaus

Manaus - 'Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa', um dos filmes mais esperados do ano do universo dos quadrinhos, chega aos cinemas na primeira semana de fevereiro e promete agitar as salas do mundo todo. E a Geek One junto com a Casa Geek 42, em parceria com o Manaus Plaza Shopping, realizam a primeira edição do Geekcon Plaza de 2019, que acontece nesta quarta-feira (5) a domingo (9), trazendo muito entretenimento ao público.

A entrada é gratuita e o evento acontece na praça de alimentação do shopping, localizando na avenida Djalma Batista, no bairro Chapada, na zona Centro-Sul da capital. O primeiro dia do Geekcon Plaza acontece a partir das 18h, na pré-estreia do filme. A partir do dia 6 ao dia 9/02, as atividades iniciam por volta das 14h.

O evento acontece na praça de alimentação do Manaus Plaza Shopping | Foto: Divulgação

As atrações são diversas e variam de um bate-papo sobre as expectativas do filme da Arlequina e sobre as anti-heroínas e heroínas nas telonas em 2020, além de concurso de cosplayers, sorteio de brindes, quizz, stands com venda de acessórios, como chaveiros de personagens, bonés e camisas personalizadas, muito Just Dance, campeonato de Cubo Mágico, Concurso K-Pop, entre outros.



De acordo com um dos idealizadores do evento, Washington Correa, o espaço será voltado para todos os amantes do cinema, principalmente, àqueles apaixonados pelos filmes da DC Comics e ainda contará com exibição de vídeos e animações.



"Vai ser um momento para reunir o público geek e nerd de Manaus que são loucos por filmes de heróis. Teremos um telão com alguns desenhos da Arlequina para entreter o público e deixá-los ainda mais ansiosos pelo filme principal nas salas de cinema. Vai ser um evento para toda família", destacou.



Confira a programação:



Quarta-feira (5)



17h - Exibição de vídeos

18h - Bate Papo Expectativas Aves de Rapina

19h - Quiz e sorteio

20h - Exibição de vídeos

Quinta-feira (6)

14h - Exibição de vídeos

15h - Just Dance

17h - Bate Papo Anti e Heroínas nas telonas em 2020.

18h - Just Dance

20h - Exibição de vídeos

Sexta-feira (7)

14h - Exibição de vídeos

15h - Just Dance

17h - Bate Papo Oscar 2020.

18h - Just Dance

20h - Exibição de vídeos

Sábado (8)

14h - Exibição de vídeos

15h - Campeonato Cubo Mágico

17h - Bate Papo Emancipação feminina.

18h - Campeonato Just Dance

Domingo (9)

14h - Random Play Dance KPop

15h - Concurso K-Pop Solo

17h - Desfile Cosplay

18h - Free Play KPop

*Com informações da assessoria.