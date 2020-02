‘El Baile en Medellin’ chega a Manaus pela primeira vez

Manaus - Oriundo no Rio de Janeiro, o El Baile en Medellin desembarca em Manaus com mais de dez horas de música, que vai do trap, funk ao hip hop, no próximo dia 14 de fevereiro. O evento acontece na casa de show Copacabana Choperia, localizada na avenida do Turismo, no Tarumã, zona oeste, e traz um time pesado para o line up, entre eles, o cantor Dapaz, o duo Cacife Clandestino; os WCs no Beat, David Bruno e Rani; os DJs Sia e a amazonense Rafa Militão.

A festa começa às 21 horas e os ingressos estão disponíveis ao preço de R$ 35 (pista/meia) e R$ 60 (VIP/meia), já à venda nas centrais da Oba Ingressos, localizadas nos shoppings: Amazonas, Manauara e Sumaúma. Os passaportes também podem ser adquiridos por meio do site www.obaingressos.com.br ou nos totens de autoatendimento das Óticas Vejas nas unidades do Centro, Alvorada, São José e Manôa.

Uma das atrações será o Cacife Clandestino, que faz parte do cast da Medellin Records, além de WC no Beat, e Dapaz. Eles ficaram conhecidos com a faixa “Beija Flor”, ainda em 2012. Um dos principais singles é “Fuga”, com mais de 40M áudio/vídeo streams. Com alguns lançamentos recentemente, eles ganham destaques a trilogia “Triunfo”, que conta com a faixa “Jogo Virou”, que possui números estrondosos em visualizações no YouTube.

Cacife Clandestino marcará presença em Baile | Foto: Divulgação

Outro nome de peso do El Baile en Medellin é o WC no Beat, que iniciou a sua carreira como DJ do rapper Marcelo D2 por um tempo, e assim ganhou espaço nos spotlights do rap. Produziu alguns projetos do artista Felp 22 junto ao grupo Cacife Clandestino, e fez parte de inúmeras produções no álbum “Conteúdo Explícito Part 1”, como Vilã (part. Luccas Carlos), Só Me Ligar (part. ConeCrew e Luccas Carlos).

Em seu trabalho, os destaques vão para megahits dançantes “Meu Mundo”, “Mènage à Trois” e “Trabalho Lindo”, sem deixar de lado a praticamente inédita “Hoje Tem”.

Toque feminino

Já a DJ Rafa Militão, a única mulher a integrar o grupo é amazonense. Ela promete apresentar um set list mais elaborado, sem deixar de lado os sucessos da atualidade. “Gosto de sentir a vibe da festa. Sempre monto na hora meu set. Mas, não deixo de tocar os hits do momento como, ‘Carnaval tá indo aí’, do MC Reizin; ‘Vem me Satisfazer’, MC Ingryd; ‘Verdinha’, da Ludmilla e muito mais”, afirma.



Comandando as ‘pick-ups’ há três anos, Rafa Militão é considerada uma especialista em funk 150bpm – uma versão mais acelerada do gênero. Trilhando uma carreira de sucesso, a DJ já se apresentou em diversos eventos na cidade de Manaus, entre eles, o ‘Made in Rio’, o ‘Baile do Dennys’, a festa do ‘Kuat’, entre outros. Multimídia, Rafa Militão ainda apresenta o programa ‘Furduncim da Rafa’, em uma rádio local, todas as terças-feiras.

Dj Rafa Militão | Foto: Divulgação

Sobre o El Baile En Medellin

O Festival El Baile En Medellin nasceu em 2018, junto com o sucesso do ritmo ‘TrapFunk’, emplacado pelo DJ da Medellin Records, WC no Beat. Em apenas quatro meses, foram seis eventos em quatro cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Porto Alegre.

Com mais de 25 edições pelo Brasil, se tornou um dos maiores festivais de ritmos urbanos; com a proposta de difundir a cultura Latino Americano em um formato mais brasileiro possível.

No ano de 2019, El Baile En Medellin tomou dimensões internacionais. O estilo ‘trapfunk’ chegou aos Estados Unidos da América com os seus anfitriões, Wc no Beat e Cacife Clandestino, passando por Orlando, Miami, New Jersey, Washington, San Diego e Los Angeles.

De volta onde tudo começou, após sua temporada internacional, sua última edição que aconteceu no Rio de Janeiro. E o novo formato, trouxe mais interação com do público e conta com parceiros de peso, como Spotify, tatuadores locais realizando flash tattoo, área de food truck e ações durante o evento para o público, como distribuição de prêmios durante o evento.

El Baile en Medellin

Quando: 14 de fevereiro (sexta-feira), às 21h.

Onde: Copacabana Choperia, na Av. do Turismo, no Tarumã.

Ingressos: R$ 35 (pista/meia) e R$ 60 (VIP/meia).

Vendas físicas: Oba Ingressos, (Shoppings: Amazonas, Manauara e Sumaúma) ou nos totens de autoatendimento das Óticas Vejas nas unidades do Centro, Alvorada, São José e Manoa.

Vendas On-line: www.obaingressos.com.br