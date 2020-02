'Unidos da Tijuca' apresenta samba-enredo 2020 no Carnaval Amazônico

A escola de samba carioca ‘Unidos da Tijuca’ apresenta em Manaus, o interprete oficial Wantuir vai mostrar um pouco do vão levar para a Sapucaí, com o tema “Onde Moram os sonhos” faz um apelo ao meio ambiente e a as belezas arquitetônicas do Rio de Janeiro. No “Kuaracy – Carnaval Amazônico”, que acontece no dia próximo dia 14 de fevereiro, a partir das 22h, no Centro de Convenções Studio 5, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, 3555 - Distrito Industrial.

"Onde moram os sonhos" traz um pouco da história arquitetônica e urbanística da cidade maravilha. A ‘Unidos da Tijuca’ também vai levar para a avenida do samba algumas das paisagens do Rio de Janeiro, onde pretende fazer um alerta para a questão do meio ambiente.

Em Manaus, durante a participação da escola no Kuaracy – O Carnaval Amazônico, o cantor Wantuir vai mostrar um pouco de sua trajetória na Unidos da tijuca, e vai apresentar o samba-enredo que promete levar o quinto titulo da escola. O enredo escolhido pela Unidos da Tijuca será embalado na avenida pelo samba composto por Jorge Aragão, Fadico, André Diniz, Totonho e Dudu Nobre.

O artista

O convidado participará do evento 'Kuaracy - O Carnaval Amazônico' | Foto: Divulgação

Nascido em Belo Horizonte, erradicou-se em Duque de Caxias com um ano de idade. Foi aonde iniciou sua carreira como cantor de samba em meados dos anos 80, no extinto bloco de enredo Acadêmicos de Caxias, mas estando com Dominguinhos do Estácio, que sua carreira de intérprete de samba-enredo começou a decolar, ao acompanha-lo na Estácio, Imperatriz e Grande Rio, por onde ficou sete anos.

Foi ganhador do Estandarte do de Ouro por dois anos, 2005 e 2007, e também, o Tamborim de Ouro, no ano de 2008.

Mais atrações

A noite ainda terá outras atrações com, o GRES “Acadêmicos do Salgueiro”, a bateria Furiosa da “Reino Unido da Liberdade”, a bateria da “Mocidade de Independente de Aparecida, e ainda, os levantadores de toadas de Garantido e Caprichoso, Israel Paulain e Edmundo Oran.

Para a apresentação da ‘Salgueiro’, os intérpretes Quinho do Salgueiro e Emerson Dias, vão sacudir o público amazonense. Eles serão acompanhados pelo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Sidclei Santos e Marcella Alves, respectivamente, que farão a festa juntamente com bateria da nota dez da GRES Reino Unido da Liberdade, conhecida como a bateria “Furiosa”.

Os passaportes para o Carnaval Amazônico custam para a pista VIP R$ 50 (meia) e R$ 200 (2º lote/meia) para o camarote Premium, o espaço terá open bar até às 2h da manhã e open food. Para este espaço estão inclusos uma camisa e um copo personalizado da festa. Os ingressos já estão à venda nas lojas Via Uno, nos shoppings: Amazonas, Manauara e Sumaúma. Também é possível adquirir os tickets na quadra do Terreirão do Samba (Reino Unido da Liberdade/ 99179-1987) e na quadra da GRES Aparecida (99449-1615).

Serviço

O quê: “Kuaracy – Carnaval Amazônico”

Atrações: GRES “Acadêmicos do Salgueiro”, GRES “Unido da Tijucas”, bateria Furiosa da “Reino Unido da Liberdade”, a bateria da “Mocidade de Independente de Aparecida e dos levantadores de toadas de Garantido e Caprichoso, Israel Paulain e Edmundo Oran.

Quando: dia 14 de fevereiro (sexta-feira), a partir das 22h.

Onde: Centro de Convenções Studio 5 (Av. General Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial)

Ingressos: pista VIP R$ 50 (meia) e R$ 180 para o Camarote Premium, o espaço terá open bar até às 2h da manhã e open food.

Centrais de vendas: Via Uno, nos shoppings: Amazonas, Manauara e Sumaúma Também é possível adquirir os tickets na quadra do Terreirão do Samba (Reino Unido da Liberdade) e na quadra da GRES Aparecida.

Informações: (92) 98418-6538

