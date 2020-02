Abram as cortinas! Circo Marcos Frota terá tributo a Michael Jackson

Manaus - Considerado o maior cover do Michael Jackson no Brasil e no mundo , o cantor, compositor, dançarino e intérprete Rodrigo Teaser retorna a Manaus no próximo dia 6 de março. Desta vez, o cover do ‘Rei do Pop’ se apresenta no palco do “Circo do Marcos Frota”.

A apresentação é exclusiva e acontece às 21h em estrutura especialmente montada no circo, localizado no Kartódromo, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital amazonense.

Em entrevista ao Portal EM TEMPO , Rodrigo falou da alegria e do entusiasmo em poder voltar ao Amazonas. Estado que, segundo o artista, o recebeu de forma calorosa.

“Todo lugar que a gente vai é uma incógnita, nunca sabemos como será. Mas em Manaus foi incrível, normalmente nós construímos uma história na cidade. A nossa história em Manaus começou com casa lotada e muita energia. Poder voltar e ser bem recebido é maravilhoso porque é como uma constatação de que estamos fortalecendo essa história”, confessou Rodrigo.

Segundo o gerente do circo, Sergio Robattini, a decisão em convidar pela primeira vez um artista nacional e internacional é uma forma de presentear Manaus.

Rodrigo Teaser retorna para capital amazonense no próximo dia 6 de março | Foto: Divulgação

“O Rodrigo é um artista renomado. Um cara que foi recomendado e aplaudido pelo coreógrafo principal do próprio Michael Jackson. O show dele é realmente fantástico. Onde passa leva bastante público. É uma forma de presentearmos Manaus, por conta das sessões lotadas no circo”, esclareceu Sérgio.

O gerente do circo ressaltou também que no dia do show não haverá programação do circo. Será montado um palco exclusivamente para a apresentação de Rodrigo Teaser.

“É importante ressaltar que não haverá apresentação do circo neste dia. A partir de quinta-feira e sexta-feira não terá atividades. Dedicaremos esse período para a preparação da estrutura para o show do Rodrigo Teaser. Não vai ser um show, vai ser uma mega-show. Pela primeira vez aqui em Manaus, sob lona de circo um tributo ao Michael Jackson que ainda vive em nossos corações. As velinhas dele podem ter apagado, mas suas memórias, seu legado e a satisfação em poder relembrá-lo chega a nos emocionar”, ressaltou Sérgio.

No tributo, grandes clássicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal”, “Black or White” entre outros são interpretados ao vivo na voz de Teaser, Cover reconhecido pela Sony Music que atualmente apresenta o maior show do mundo em tributo ao astro do pop.

Rodrigo Teaser é maior cover do Michael Jackson, sendo reconhecido pelo coreógrafo do próprio Rei do Pop | Foto: Divulgação

Michael Jackson construiu um grande legado na indústria musical desde criança. Hoje, dez anos depois, o ‘Rei do Pop’ segue imortalizado por meio das músicas que são repercutidas por muitos admiradores de todas as idades.

Rodrigo Teaser esteve em Manaus no dia 15 de dezembro do ano passado. O show foi realizado no Studio 5 – Centro de Convenções, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul.

Ingressos

Para os interessados em adquirir o passaporte para as sessões do circo, como também para o “Tributo ao Rei do Pop” pode realizara compra pelo site www.circomarcosfrota.com.br. Ou ainda na bilheteria localizada na entrada do circo.

Rodrigo Teaser é cover oficial de Michael Jackson | Foto: Divulgação

Prorrogação de atividades

Em vista do sucesso de público, o circo do Marcos Frota divulgou nas redes sociais que estenderá a programação circense. Sérgio afirmou que o circo ficará até o começo de março – mês que recebe o show do Rodrigo Teaser.

As apresentações do circo acontecem de terça à domingo. De terça à sexta-feira, às 20h30. E no sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h30. Já o show do Rodrigo Teaser está marcado para acontecer em uma única sessão às 21h.