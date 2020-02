Receita: aprenda a fazer massa de panqueca simples

Panqueca é uma daquelas receitas perfeitas para quem procura um almoço prático , que sustente e que seja saboroso! Com ótimo rendimento, essas panquecas precisam apenas de ingredientes básicos que você tem aí na sua casa para serem feitas.

Além da massa deliciosa, a receita ainda pode agradar com os diferentes recheios que podem ser adicionados à ela. Por isso, que tal caprichar no próximo almoço, hein?

Ingredientes:

1 ovo

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de óleo

1 pitada de sal

Modo de preparo

1. No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa cremosa e homogênea.

2. Em seguida, unte uma frigideira com óleo e, com o auxílio de uma concha, despeje a massa.

3. Faça movimentos circulares com as costas da concha para que a massa se espalhe por toda a frigideira, formando um círculo.

4. Espere a massa se soltar do fundo e, em seguida, vire-a com o auxílio de uma espátula, deixando dourar do outro lado.

5. Após esse tempo, retire a panqueca da frigideira, adicione o recheio de sua preferência e voilà!

6. Sirva com uma salada verde caprichada. Vai ficar divino!